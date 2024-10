Ile Maurice: Bernard Maigrot veut retrouver la liberté provisoire en attendant son appel

Bernard Maigrot, condamné à 15 ans de prison pour le meurtre de la styliste Vanessa Lagesse, se présentera le lundi 14 octobre devant la cheffe juge Rehana Mungly-Gulbul. Il a déposé une motion réclamant sa liberté provisoire en attendant que son appel soit entendu. Il conteste le verdict de culpabilité prononcé contre lui par le juge Luchmyparsad Aujayeb le 1er août dernier.

Par l'entremise de Me Raju Sewraj, Senior Attorney, Bernard Maigrot a évoqué 32 points d'appel dans son document légal portant la date du 12 août 2024. Pour lui, le point d'appel le plus important est que la sentence imposée par le juge Aujaheb est manifestement «harsh and excessive».

Bernard Maigrot était poursuivi aux Assises pour le meurtre de Vanessa Lagesse. Le délit a été commis le 9 mars 2001. Le corps sans vie de Vanessa Lagesse avait été découvert dans la baignoire de son bungalow à Grand-Baie le 10 mars 2001. La cause du décès de la styliste avait été attribuée à une dislocation de la colonne vertébrale. Plusieurs autres blessures avaient été décelées sur le corps de la victime.

Dans sa déposition aux Assises, Bernard Maigrot devait insister qu'il n'était pas responsable de la mort de Vanessa Lagesse. Il avait déclaré que pendant ces 23 ans lui et sa famille «had to endure a lot of hardship and all sorts of tribulations». Il avait aussi dit qu'il était impossible pour lui de vivre sa vie comme un homme libre. La mort de Vanessa Lagesse l'avait grandement attristé, avait-il souligné. Mais le juge l'a reconnu coupable.