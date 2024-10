Ile Maurice: Fundsmith Colin Mayer Tour 2024 (1re étape, hier) - Le duo Rossouw Bekker/Cronje Beukes démarre en trombe

L'équipe Valley Electrical-Titan Racing de Rossouw Bekker et Cronje Beukes a démarré en trombe le Funds mith Colin Mayer Tour, hier. En effet, la paire sud-africaine a impressionné en rempor tant haut la main la première étape longue de 60 kilomètres en 2h17:16. L'autre paire sud africaine composée de Keagan Bontekoning et Johan Fourie de Villiers (Insect Science/Fuel X) prend la deuxième place à 3 minutes et 45 secondes.

Comme on le prévoyait, les deux équipes sud-africaines ont vite pris les choses en main. A Yémen, soit une quinzaine de kilomètres après le départ donné à Cascavelle, Bontekoning/de Villiers et Bekker/Beukes menaient les débats suivis de la paire composée du Mauricien Toréa Célestin et du Réunionnais Quentin Soubadou. Au fil des kilomètres, les deux équipes sud-africaines allaient se départir de leurs adversaires.

C'est ainsi qu'au kilomètre 30, au bas de la descente de Matala - le deuxième point de ravitaillement -, les quatre natifs du pays de Nelson Mandela étaient seuls en tête. Célestin/ Soubadou et quelques autres paires réunionnaises concédaient déjà 4 minutes de retard. Dans la montée finale, celle de Magenta, Bekker et Beukes ont pris une petite avance.

Keagan Bontekoning (à dr.) et Johan Fourie de Villiers passent la ligne main dans la main en deuxième position.

%

Au sommet de la bosse, ce duo avait près d'une minute d'avance sur Bontekoning et de Villiers. Malheureusement, pour ces derniers, Bontekoning fut victime d'une crevaison dans la descente qui suivit.

La Team Valley Electrical- Titan Racing ne se posait pas de question et avalait les derniers kilomètres pour passer la ligne d'arrivée au centre sportif SPARC à Cascavelle avec 3 minutes et 45 secondes d'avance sur leurs poursuivants immédiats

Il y a eu un joli sprint pour la troisième place entre les deux équipes réunionnaises composées de Gregory Maillot et Anthony Céleste et Giovanni Gonthier et Christophe Vassor, toutes deux étant créditées d'un temps de 2h32:25. Ces derniers ont été les premiers de la catégorie Master 2 (40-49 ans). Le duo Célestin/Soubadou arrive finalement en cinquième position en 2h35:22.

Joli sprint pour la troisième place entre les deux équipes réunionnaises composées de Gregory Maillot et Anthony Céleste et Giovanni Gonthier et Christophe Vassor.

Impressions

Résultats

Rossouw Bekker : «C'est la première fois que je prends part au Colin Mayer Tour. Le parcours était très rocailleux, plus que je ne l'aurais envisagé. On a eu un beau duel avec Keagan et Johan. Je ne me sentais pas particulièrement bien et au début, l'objectif était surtout de s'accrocher et de ne pas perdre de temps. Mais nous avons vu qu'il y avait une opportunité de gagner l'étape et nous avons capitalisé dessus. La dernière montée n'était pas aussi pentue que je croyais mais elle était tout de même dure. Il reste encore deux étapes. Nous avons le maillot jaune et nous ferons tout pour le conserver jusqu'à la fin.»

Keagan Bontekoning : «Je suis content d'être de retour sur le Colin Mayer Tour. J'ai seulement reçu un coup de fil lundi après-midi pour m'inviter et Johan a pu m'accompagner. J'ai bien aimé la première étape avec le nouveau parcours. Il était bien dur. Nous avons dicté le rythme depuis le début et puis dans la dernière grosse montée, Rossouw et Cronje ont pris un avantage. Nous avions environ une minute de retard et malheureusement, j'ai eu une crevaison dans la descente. J'ai réglé le problème le plus vite que j'ai pu. Il nous reste encore deux jours de course. Tout peut encore arriver. Notre objectif sera d'essayer de reprendre le maillot jaune à Rossouw et Cronje.»

Yémen, c'est la paire Bontekoning/Fourie de Villiers qui imprime le rythme suivie de Bekker et Beukes

Résultats

1re étape (60 KM)

Rossouw Bekker/Cronje Beukes 2h17:16 ; Keagan Bontekoning/Johan Fourie de Villiers 2h21:01 ; Anthony Céleste/Gregory Maillot 2h32:25 ; Giovanni Gonthier/Christophe Vassor m.t ; Toréa Célestin/Quentin Soubadou 2h35:22

Les vététistes attendant impatiemment le départ fictif au centre sportif SPARC à Cascavelle.