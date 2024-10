Gabon: SYPROMINES - Annie Gisèle Nyangui Moukagni prend les rênes du syndicat

Le Syndicat des Professionnels des Mines (SYPROMINES) a procédé ce vendredi 11 octobre 2024, à l'élection de son nouveau président. A l'issue du dépouillement, Annie Gisèle Nyangui Moukagni l'a largement emporté avec 74 voix, soit 53,62% des suffrages exprimés, contre 58 voix (42,08%) pour son adversaire, Étienne Marcel Moussavou Bibalou.

Annie Gisèle Nyangui Moukagni élue à la tête du SYPROMINES. La nouvelle présidente syndicale a aussitôt été installée par le Secrétaire général du ministère des mines, le Général de Brigade Adolphe Yonghan.

Réagissant à chaud, Annie Gisèle Nyangui Moukagni a rappelé les grandes lignes de son projet de société, dont le renforcement des capacités des agents du ministère, l'intégration des agents en attente et le remplacement de ceux admis à valoir leurs droits à la retraite. L'autre combat concernera l'intégration de la Main-d'oeuvre non permanente (MONP) diplômée, ainsi que l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des agents du département des Mines. Elle souhaiterait également que le ministère devienne une régie.

De son côté, le candidat malheureux, Étienne Marcel Moussavou Bibalou, a fait savoir qu'il reste prêt à accompagner l'élue dans sa mission, car, a-t-il dit, leurs deux plans d'actions se rejoignent.

Pour le président de la Commission Électorale, Paul Alain Mouity Itoumba, la mise en place de ce nouveau bureau est de bonne augure pour l'administration des mines, au regard du pertinent projet présenté par la gagnante.

Il est à signaler qu'Annie Gisèle Nyangui Moukagni est Ingénieure Statisticienne de formation, en plus d'être diplômée en Compatibilité-Gestion et en Qualité Hygiène Sécurité et Environnement (QHSE). Elle est agent du ministère des Mines depuis 14 ans. Leader syndicale depuis ses années étudiantes, Gisèle Nyangui Moukagni est affiliée au Sypromines depuis 2011, et a plusieurs fois été vice-présidente de précédents bureaux.