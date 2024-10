Seychelles: Les prochains jeux de la CJSOI au pays - « Plus modernes et plus adaptés aux Jeunes » souhaitent les orgnisateurs

Les prochains jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien (CJSOI) seront plus moderne et plus adaptés à la jeunesse.

C'est l'un des souhaits abordés lors de la récente réunion des experts de la CJSOI, suivie de la réunion ministérielle qui s'est tenue en début de semaine à l'hôtel Berjaya Beau Vallon Bay à Mahé aux Seychelles.

Kevin Vidot, conseiller spécial pour la jeunesse et les sports, était l'un des experts qui a participé à cette formation de trois jours. Il a expliqué qu'il était important pour nous de moderniser les jeux et de les mettre en phase avec le développement et la dynamique qui existent aujourd'hui dans le domaine de la jeunesse et des sports. Il a ajouté qu'ils se concentreront sur le thème de l'économie bleue pendant les jeux qui auront lieu l'année prochaine aux Seychelles.

« Nous voulons que les jeunes décident de l'orientation de CJSOI, car il s'agit de leur organisation, et des activités et programmes qu'ils souhaitent voir mis en oeuvre », a ajouté M. Vidot.

Lors de la réunion des experts, M. Vidot a également évoqué la possibilité de modifier les chartes des jeux, afin de garantir la progression des jeux à l'avenir. La ministre de la Famille, de la Jeunesse et des Sports, Marie-Céline Zialor, a expliqué qu'au cours de la réunion ministérielle, qui s'est tenue jeudi, ils ont discuté de divers sujets, y compris le sujet controversé des drapeaux aux Jeux.

%

« Nous avons longuement discuté de la question des drapeaux et des hymnes qui seraient hissés et joués lorsque les athlètes remporteront des médailles d'or, et nous avons décidé que tous les pays hisseraient leur drapeau respectif, à l'exception de Mayotte, qui utilisera le drapeau et l'hymne de la CJSOI », a déclaré la ministre.

Elle a ajouté que les autres sujets abordés ne changeront pas grand-chose au déroulement des jeux eux-mêmes, mais qu'il s'agira de moderniser les jeux. Elle a donné l'exemple du sponsoring, où l'on veut permettre aux logos des sponsors d'être affichés sur les kits des athlètes, afin de permettre à plus de sponsors de se joindre à eux.

« La plupart des changements sont orientés vers des questions plus techniques, comme la création d'un site web et d'une page Facebook pour les jeux, afin de les rendre plus modernes et plus axés sur la jeunesse », a ajouté la ministre.

Des membres des six États membres de la CJSOI, à savoir les Seychelles, Maurice, Madagascar, la Réunion, Djibouti, les Comores et Mayotte, ont assisté aux réunions. Les Jeux se dérouleront du 28 juillet au 10 août aux Seychelles, et il a été confirmé que les Jeux comprendront 11 disciplines sportives pour les jeunes âgés de 14 à 17 ans.

Ces sports sont le judo, le badminton, l'athlétisme, la natation, la boxe, le volley-ball, le football, le basket-ball, la voile, le beach soccer et l'haltérophilie. Les Jeux de la CJSOI, introduits en 1994, ont pour principaux objectifs de promouvoir l'amitié entre les jeunes des nations participantes et d'encourager la coopération régionale.

Les Seychelles, Maurice, Madagascar, la Réunion - un département français d'outre-mer - Djibouti, Mayotte et les Comores sont les pays participants, avec des échanges sportifs et culturels dans le cadre de l'événement.

Les derniers Jeux ont eu lieu à Maurice en 2022 et les Seychelles ont terminé à la troisième place avec 45 médailles, 12 d'or, 12 d'argent et 21 de bronze. La Réunion, département français d'outre-mer, a remporté l'événement avec 142 médailles, dont 57 en or, 56 en argent et 29 en bronze.

L'île Maurice s'est classée deuxième avec 138 médailles - 46 en or, 44 en argent et 48 en bronze.