Seychelles: Les résidences de Meliá Seychelles devraient ouvrir leurs portes en 2026

La construction des résidences de Meliá Seychelles est en bonne voie, le développement devant être achevé d'ici le premier trimestre 2026, qui sera ensuite suivi de l'ouverture officielle.

Les bâtiments principaux du projet de complexe d'affaires et de loisirs entrepris par Seafront Development Ltd ont déjà atteint la hauteur du toit. Le projet est situé à proximité de L'Escale Resort et en face d'Eden Island, sur des terres comblées sur la côte est de Mahé, l'île principale, près de la capitale Victoria.

Photo : Le chantier en cours de construction (Seychelles News Agency) Photo license: CC-BY

Ce développement cinq étoiles présentera les débuts du groupe hôtelier espagnol Meliá aux Seychelles, offrant 120 chambres d'hôtel, 68 appartements de marque, un centre de conférence, un centre commercial, plusieurs restaurants, un spa, une salle de sport, une piscine à débordement de 48 mètres et le premier Rooftop des Seychelles qui sera situé au 6ème étage avec vue sur Eden Island et sa marina de super yachts ainsi que le parc marin de Sainte-Anne.

S'adressant aux médias jeudi, le responsable du développement du projet, Rod Thorrington, a déclaré que « Les résidences de Meliá Seychelles permettent aux investisseurs d'acquérir 68 appartements en pleine propriété, d'un prix compris entre 500 000 et 1,5 million de dollars, tous gérés par Meliá Hotels & Resorts de renommée mondiale. Les propriétaires d'appartements bénéficieront d'un accès complet aux nombreuses commodités de l'hôtel.

Photo : La Piscine à débordement (The Residences at Meliá Seychelles) Photo license: CC-BY

Il a expliqué qu'en tant que premier projet d'appartements de marque sur l'île, il y aura 40 unités dans le bloc sud et 28 dans le bloc nord. Les appartements du South Block sont entièrement meublés et font partie du pool de location du Meliá Resort 5 étoiles pour la location aux clients de l'hôtel. De plus, le pool de location offre aux propriétaires 42 jours d'utilisation gratuite chaque année.

"Les vingt premiers acheteurs du bloc Sud bénéficieront d'un rendement net annuel minimum garanti de 5 pour cent pendant les trois premières années", a déclaré M. Thorrington.

Les 28 appartements de l'édifice Nord seront vendus comme unités résidentielles privées pour que les propriétaires puissent y vivre ou pour les louer à des locataires à long terme, qui auront accès aux commodités de l'hôtel. Et ils seront également entièrement meublés.

M. Thorrington a expliqué plus en détail le contexte du projet, en particulier les circonstances derrière l'emplacement du développement. Le projet est entrepris là où un projet de centre médical international aurait été situé s'il avait été achevé il y a de nombreuses années.

M. Thorrington a déclaré que « lorsque le précédent promoteur de ce qui aurait été le Centre médical international des Seychelles a abandonné ce projet, il y a environ 16 à 17 ans, le prêteur, Nouvobanq, a repris le bail. Seafront Development Ltd a acquis le bail en 2020. »

Photo : Vue arrière, surplombant Eden Island et le parc marin de Sainte-Anne (The Residences at Meliá Seychelles) Photo license: CC-BY

Outre les résidences de marque, l'hôtel et les installations de conférence, la résidence Meliá Seychelles disposera également d'un hôpital privé. Cette installation devrait également servir à la fois les clients de l'hôtel, les résidents et les locaux.

M. Thorrington a ajouté que pour l'instant, ils sont en discussions avec un opérateur pour l'hôpital et que, par conséquent, les informations sont limitées à ce sujet.

Seafront Development Ltd est une collaboration entre Land Marine Ltd, une société locale de gestion portuaire et de logistique maritime, et ASB Limited, basée aux Émirats arabes unis, qui est une filiale en propriété exclusive d'Albwardy Investment LLC. Albwardy Investment LLC possède déjà un portefeuille diversifié dans le secteur hôtelier, notamment le Four Seasons Seychelles Resort.

M. Thorrington a précisé que Seafront Development Ltd est enregistrée aux Seychelles et que Land Marine Ltd en détient 51 % tandis qu'Albwardy Investment LLC en détient 49 %.

Le projet est construit par la Green Island Construction Company (GICC).

Le recrutement du personnel débutera l'année prochaine avec pour objectif d'ouvrir officiellement leurs portes début 2026. Au total, environ 400 emplois seront créés et ils prévoient d'embaucher autant de Seychellois qualifiés que possible.

M. Thorrington a déclaré que ce projet est également une opportunité de commercialiser les Seychelles et diverses opportunités d'investissement vers le reste du monde.

« Nous avons lancé notre campagne internationale de vente et de marketing, par l'intermédiaire de Pam Golding International, qui a une portée considérable. Ceci est important car cela témoigne d'un effort continu pour attirer les investissements étrangers aux Seychelles... Nous investissons également et créons de la valeur, en retour nous verrons des opportunités d'avoir des taxes de vente, la TVA, l'impôt sur le revenu, l'impôt foncier et évidemment toutes les autres taxes qui accompagnent les opérations pour les Seychelles. Nous sommes très fiers de notre dernier investissement, notamment au niveau international aux Seychelles », a-t-il déclaré.

Fondée en 1956 à Majorque, en Espagne, Meliá Hotels International possède un portefeuille de plus de 347 hôtels, dans plus de 40 pays et 10 marques. Classé n°1 en Espagne et n°3 en Europe, Meliá Group dispose d'un programme de fidélité exceptionnel qui permet à ses membres de bénéficier de son portefeuille mondial. En 1996, elle fut la première société hôtelière au monde à entrer en bourse. Aujourd'hui, il s'agit toujours d'une entreprise familiale dirigée par Gabriel Escarrar Jaume, fils du fondateur original, Gabriel Escarrer Julià.