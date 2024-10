Tunisie: A Bizerte - Autistes cherchent local désespérément

L'association Irada Autisme à Bizerte, ainsi que les parents sollicitent l'intervention des autorités régionales et nationales pour l'exécution de la décision d'affectation par la mise d'un terrain à la disposition de l'association, afin qu'elle puisse entamer les études nécessaires et les travaux d'aménagement du centre pour les autistes qui sera le premier en son genre à Bizerte.

La situation des autistes à Bizerte ne diffère guère de celle des autistes dans les autres régions du pays. Les statistiques officielles font le plus souvent défaut quand il est question de fixer le nombre d'enfants autistes. D'après l'OMS, un enfant sur cent nouvelles naissances est atteint d'autisme. L'autisme touche quatre fois plus de garçons que de filles. «En Tunisie, nous ne disposons pas, à ce jour, de chiffres officiels», nous indique Mohamed Belkhiria, président de l'association Irada Autisme à Bizerte.

Procédures administratives longues et complexes

Pointant l'absence des structures de prise en charge spécialisées et des cellules d'accompagnement des parents, M. Belkhiria, souligne que les enfants qui ne peuvent pas être scolarisés ou qui ont dépassé l'âge de la scolarité ne trouvent aucune structure spécialisée à Bizerte pour assurer leur prise en charge. L'association «Irada», qui oeuvre notamment à la mise en place d'une structure de prise en charge spécialisée, pour les enfants autistes, a obtenu depuis la date du 23 juin 2023, une décision d'affectation de la part du ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières d'un terrain de 941 m2, dont une partie déjà bâtie, sis à la région de Sekma, de la délégation de Bizerte-Sud pour abriter le centre de prise en charge pour ces enfants.

Toutefois, la mise à disposition du terrain au profit de l'association n'est pas à ce jour effectuée, à cause des procédures administratives longues et compliquées. C'est, d'ailleurs, pour cette raison que l'association et les parents des enfants autistes appellent en toute urgence les autorités régionales et nationales en vue d'intervenir pour l'exécution de la décision d'affectation par la mise du terrain à la disposition de l'association, afin qu'elle puisse entamer les études nécessaires et les travaux d'aménagement du centre pour les autistes.

Intégration préscolaire et scolaire

En dépit des mesures prises par l'Etat dans le cadre de l'intégration des enfants autistes en Tunisie, la situation semble être très loin des attentes. Concernant les jardins d'enfants, un fonds national a été dédié à l'intégration, avec des quotas alloués à chaque région, un guide parental a été élaboré sous tutelle du ministère de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, ainsi qu'une aide financière servant à financer les séances de prise en charge de l'enfant, avec les différents spécialistes.

A ce propos, il y a lieu de pointer certaines carences, à savoir la limitation de la capacité d'acceptation des enfants au sein des jardins d'enfants, la formation du personnel des établissements d'enfance et la sensibilisation des enfants. Au niveau de l'intégration scolaire, et même si l'Etat a prévu l'allgement du programme scolaire, un horaire aménagé, avec un temps réduit pour l'élève autiste et l'aménagement des établissements scolaires, des lacunes persistent toujours. Selon Belkhiria, l'enfant autiste ne pourrait être intégré dans le processus scolaire qu'après l'obtention d'une carte de handicap (mental), chose qui est très mal acceptée et largement critiquée par la majorité des parents. Quant à la charge financière des auxiliaires scolaires, dont le rôle est primordial dans le processus d'intégration de l'enfant, elle est malheureusement totalement supportée par les parents.

Un programme d'inclusion en 2023

Rappelons, ici, qu'en décembre 2023, un programme d'inclusion des enfants atteints de troubles du spectre autistique dans les établissements de la petite enfance a été annoncé par le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées. Plus de 500 enfants ont été acceptés pour bénéficier de ce programme, parmi 598 dossiers reçus au cours de cette année, avec 314 enfants bénéficiaires en 2022. Le nombre de bénéficiaires comprenait les différents gouvernorats de la République, dont celui de Kairouan qui comptait le plus grand nombre de bénéficiaires, avec 77 enfants atteints de troubles autistiques, suivi du gouvernorat de Kasserine, avec 45 enfants, le gouvernorat de Sidi Bouzid, avec 30 enfants, puis les gouvernorats de Zaghouan, avec 29 enfants, Ben Arous avec 28, Kébili avec 27 enfants et Bizerte avec seulement 26 enfants.

En 2023, le ministère de tutelle avait lancé le «Guide de l'éducateur : vers l'inclusion des enfants atteints de troubles du spectre autistique dans les institutions de la petite enfance», et ce, en collaboration avec l'Unicef-Tunisie, ainsi que des membres de la Société tunisienne de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. La ministre avait, à cette époque, confirmé qu'il n'y a pas de chiffres officiels disponibles sur les enfants atteints d'autisme en Tunisie, mais certaines estimations indiquent que leur nombre est évalué à des dizaines de milliers.