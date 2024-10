Tunisie: Ligue 2 / Reprise saison 24-25 / Groupe A - Les cadors à l'épreuve du déplacement

Périlleux déplacements pour l'AS Marsa, Jendouba Sport et le CSHL.

Journée inaugurale du championnat de la Ligue 2 qui débute cet après-midi et se poursuivra demain avant de s'achever mercredi prochain. Une ronde en trois temps donc avec tout d'abord les rencontres du groupe A, aujourd'hui, alors que les matchs du groupe B seront disputés demain. Enfin, cette journée sera close mercredi avec SAMB-SCM. Des promus ambitieux, des habitués à ce niveau et des concurrents traditionnels pour les premières loges, la Ligue 2 de cette année ne devrait pas déroger à la règle, celle de nous valoir des surprises, des «déceptions» et des confirmations attendues, comme la saison écoulée où la JSO a «crevé» l'écran, Zliza et ES Zarzis ont renoué avec le haut niveau de l'élite, alors que l'ES Rejiche et le COM ont bu le calice jusqu'à la lie.

Contrarié d'avoir manqué l'accession dans le dernier sprint, la saison dernière, Jendouba Sport devra forcément repartir malgré tout et tirer les enseignements de l'exercice écoulé, là où elle caracolait durant les trois quarts de la saison avant de fléchir. Cependant, pour annoncer la couleur assez tôt et se montrer résolu à jouer les premiers rôles, Jendouba doit d'entrée marquer son territoire et s'imposer à Mégrine. Mission dans les cordes des Nordistes, mais attention aux banlieusards capables de frapper un grand coup dans leur fief.

Les Verts renaîtront-ils de leurs cendres?

Passons au cador marsois. Les gars du Saf Saf entendent renouer avec l'élite dès la fin de cet exercice, mais il leur faudra élever davantage le niveau et surtout s'inscrire dans la durée pour ne pas «moisir» à ce niveau. A l'épreuve d'un court déplacement à Oued Ellil, l'AS Marsa croise une ASOE qui s'est souvent montrée intraitable dans son bastion par le passé.

Autre concurrent pour le haut de l'affiche, le CSHL se produira au Sahel contre le CS Msaken. Incapables de tenir la cadence la saison passée alors qu'ils devaient jouer l'accession, les Verts doivent à présent redoubler d'ambition et faire honneur à leurs couleurs. Pas évident d'entrée face à Msaken qui évoluera dans son antre, mais peut-être que le coup est jouable... Enfin, pour le reste des matchs inscrits dans le calendrier de cette première journée du groupe A, l'empoignade entre l'AS Ariana et l'Espoir Sportif d'Hammam-Sousse s'annonce équilibrée, alors qu'à la réception des Capbonais de Korba, les Fatimides partent avec les faveurs des pronostics. Enfin, A Sousse, tout autant qu'ASA- ESHS, le duel entre Kalâa Sport et l'ES Radès pourrait se jouer sur un détail.

Le programme

Groupe A-Aujourd'hui

15h00 : AS Ariana -ES Hammam-Sousse. Arb : Houssem Boulâares

15h00 : CS Msaken -CS Hammam-Lif. Arb : Nidhal Letaief

15h00 : Kalâa Sport -ES Radès. Arb : Amir Ayadi

15h00 : AS Mégrine -Jendouba Sport. Arb : Khaled Gouider

15h00 : EM Mahdia -CS Korba. Arb : Jalel Sahbani

15h00 : AS Oued Ellil -AS Marsa. Arb : Sadok Selmi

Mercredi 16 octobre

15h00 : SA Menzel Bourguiba -SC Moknine. Arb : Aymen Nasri

Groupe B-Demain

15h00 : PS Sakiet Eddaier- AS Jelma. Arb : Hosni Naili

15h00 : Olympique Sidi Bouzid -CS Chebba. Arb : Naim Hosni

15h00 : Stade Gabésien -ES djerba. Arb : Fraj Abdellaoui

15h00 : AS Kasserine -Sfax Railways Sports. Arb : Amir Loucif

15h00 : OC Kerkennah -Baâth Bouhajla. Arb : Khalil Jari

15h00 : JS Kairouanaise -CS Redayef. Arb : Khalil Trabelsi

15h00 : AS Agareb -ES Rogba Tataouine. Arb : Achraf Harakati