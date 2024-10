Afrique: Eliminatoires CAN 2025 / 3e journée / Tunisie-Comores (0-1) - Injustifiable !

L'équipe de Tunisie s'est fait piéger par un adversaire courageux et réaliste. La copie tunisienne était si laide.

En sachant le résultat nul entre Madagascar et la Gambie, les joueurs de l'équipe de Tunisie avaient en quelque sorte un bonus pour aborder ce match facile sur le papier (on a bien dit sur le papier). Benzarti a choisi le 4-3-3 en faisant rentrer Msakni sur le couloir gauche, et en faisant confiance à Ferjani Sassi et Jaziri. Mais franchement, cette première mi-temps a étonné plus qu'un tellement l'équipe de Benzarti était déboussolée et incapable de jouer à l'aise et avec conviction. Pas de dédoublements, pas de circulation fluide du ballon et des joueurs qui n'avaient pas l'air de comprendre ce que le sélectionneur voulait au fait.

Pour le troisième match de suite, la sélection n'arrive pas à gagner et devait attendre la reprise pour monter en régime. Rafiââ en playmaker et Sassi en relayeur avancé à l'appui de Msakni, ainsi que Bouchniba et Ben Hmida sur les flancs, ce n'était pas la bonne formule tellement on a souffert. La seconde mi-temps ? Pas grand-chose à dire avec le même cafouillage dans les rôles et ce jeu concentré sur Msakni et Rafiâa, trop axés et qui voulaient passer au milieu de la défense blindée des Comores. Et le pire devait arriver. Repli lent des nôtres, et une transition rapide qui débouche sur un centre en retrait et un tir croisé de Rafiki Said qui trompe Memmiche (très distrait) et rentre dans les filets (63').

Les Comores auraient pu marquer un second but par Malouda (74') mais son tir est cette fois poteau sortant. Une réaction tunisienne ? Pas vraiment, et toujours ce jeu en largeur et la recherche des balles arrêtées. L'entrée de Mejbri, Skhiri, puis Ait Malek et Ghandri n'a rien apporté à part ce but facile raté par Rafiaa ( 89'), dont le tir en extérieur frôle le poteau. Défaite surprenante, mais beaucoup de leçons à tirer au niveau du staff et des choix des joueurs. Ce n'est pas comme ça qu'on va bâtir une sélection de qualité. Maintenant, il faut une réaction d'amour-propre au match retour.

Tunisie

Memmiche-Bouchniba-Ben Hmida-Meriah-Talbi-Aidouni (Mejri)-Ben Romdhane(Ghandri)-Sassi(Skhiri)-Rafiaa--Msakni( Ait Malek)-Jaziri (Mejbri)