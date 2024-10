Tunisie: Démarrage aujourd'hui de la 5e édition du festival Regards de femmes à Nabeul - Elles font leur cinéma

La 5e édition du festival Regards de femmes se tiendra du 12 au 16 octobre 2024 à Nabeul. Organisé par la Fédération tunisienne des ciné-clubs (Ftcc), Regards de femmes est le premier festival tunisien qui a pour objectif la promotion des productions cinématographiques réalisées par des femmes. Ce rendez-vous annuel propose une sélection de films arabes, africains et d'Amérique Latine qui traite des questions en lien avec le cinéma et la société selon des critères artistiques et esthétiques, et ce, dans le but d'exhorter le public à la culture cinématographique que le festival tient à diffuser.

Le programme de la 5e édition comprend une compétition officielle de 16 courts métrages en provenance de 6 pays : Tunisie, Algérie, Liban, Egypte, Maroc et Sultanat d'Oman qui seront soumis à l'avis d'un jury composé de Nada Mezni Hefaïedh (réalisatrice), Wajiha Jendoubi (actrice), Ichraq Mattar (actrice), Moslah Kraiem (réalisateur) et Mohamed Abdelkhalek (réalisateur égyptien).

Une série de films longs et courts métrages sera projetée hors compétition dans deux sections : l'une est consacrée à la Palestine «La Palestine dans leurs regards» avec la projection de films réalisés par des Palestiniennes et «Regards croisés» sur le cinéma espagnol.

Parmi les autres activités du festival, un atelier animé par Ines Harathi, intitulé «Une minute de lumière», donnera la possibilité à 10 jeunes filles et garçons de participer à une formation de réalisation d'un film avec un smartphone. Un autre atelier de développement de projets de courts métrages, sous la conduite de la scénariste Samia Amami, comptera 8 projets de scénarios, ainsi qu'une master class dirigée par la réalisatrice et psychologue palestinienne Khédija Habchana, invitée du festival.

Au menu, également, des rencontres avec les cinéastes femmes. La première séance : « L'intelligence artificielle et la création cinématographique : attentes, motifs et craintes », la deuxième séance : «Festivals des films de femmes et ateliers de formation» sans oublier un débat sur le livre «Réalisatrices femmes» de Hinda Haouala.

À cette occasion, sera produit un podcast «Elles sont cinéma», projet médiatique produit par la Ftcc destiné à toutes les participantes au festival : réalisatrices, formatrices et intervenantes pour des rencontres autour de leurs expériences.

Les espaces dans lesquels se dérouleront les projections et les débats sont : la maison de la culture de Nabeul, espace Jilan culturel à Nabeul, le Centre culturel international de Hammamet et la maison de la culture de Menzel Temime.

Le festival Regards de femmes a été créé en 2017 et a pour objectif de participer activement à promouvoir les films réalisés par des cinéastes femmes à travers la création d'une plateforme de projection et de débat des films et l'incitation du public à la critique des films en présence de leurs auteures ainsi qu'à offrir à la ville de Nabeul un festival premier en son genre en Tunisie qui met en lumière l'activité cinématographique des femmes.

Les sessions de 2020 et 2021 n'ont pas pu se tenir en raison de la pandémie du Covid. Le festival a repris en 2022 puis a été annulé en 2023 pour des raisons financières.