Tunisie: Des chantiers en instance à Zarzis - Sur fond de menaces de grève !

Après le débrayage qui a duré quatre jours, accompli par les travailleurs de l'usine de thon à Zarzis, en solidarité avec quatre syndicalistes de leurs collègues qui ont été licenciés, la grogne n'a pas cessé et ce n'est qu'un court repos de guerrier parce que l'Ugtt- Zarzis compte revenir à la charge et menace d'entrer en grève générale.

La commission administrative, tenue le 28 septembre dernier, sous la présidence de Lotfi Hazel, secrétaire général régional adjoint de la centrale ouvrière, et son secrétaire général local, Hédi Hmidi, est revenue sur les dossiers qui sont en instance. Elle tient à mettre en application les accords déjà conclus, à commencer par la réintégration des employés de l'usine de thon.

Plusieurs dossiers en attente

A vrai dire, il y a des chantiers qui ne peuvent plus attendre, à l'instar du centre de la visite technique dont l'endroit, le budget et l'approbation du ministère du Transport sont tous en règle depuis des années, et Zarzis est la délégation qui compte le plus grand nombre de véhicules au gouvernorat. L'attente a également trop duré pour délivrer les permis de taxis individuels et de louages aux candidats qui ont été récemment admis à l'examen.

Les enseignants revendiquent, quant à eux, des améliorations dans les institutions scolaires qui manquent d'équipements et de ressources humaines. Le dossier de la santé souffre aussi de quelques insuffisances, comme les équipements, l'état lamentable de l'infrastructure de base et le manque de médecins spécialistes à l'hôpital régional de la ville.

D'autre part, vu le nombre d'affiliés à la Sonede qui dépasse les 60.000 et l'étendue assez vaste de la délégation, l'installation d'un nouveau district paraît indispensable pour en finir avec les protestations quasi-quotidiennes remarquées dans le local existant. Les employés d'une société pétrolière réclament aussi leurs droits de cette société. De plus, les citoyens appellent les sociétés qui exploitent les richesses de la presqu'île à aider les clubs sportifs et donner leur part pour améliorer les conditions de vie des nécessiteux. Cela dit, nous avons appris qu'au cas où les demandes ne seraient pas satisfaites, une grève générale aura lieu le 16 de ce mois.