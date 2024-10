Sénégal: Ziguinchor - Des jeunes filles formées en leadership et prise de la parole en public

Ziguinchor — Des jeunes filles de la région de Ziguinchor (sud) ont, à l'initiative de l'ONG Right To Play Sénégal, bénéficié d'une session de formation en leadership et prise de la parole en public, a constaté l'APS.

Lancée mercredi pour une durée de trois jours, la session a pris fin vendredi. Elle entre dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de Renforcement de capacités des filles par le sport et le jeu (RECAF-Jeu) de l'ONG canadienne" Right To Play" Sénégal.

"Cette activité a contribué à promouvoir le leadership, l'autonomisation et la prise de parole en public des filles pour exprimer leur vision de l'avenir ", a dit le manager général du projet RECAP-Jeu, Edouard Ndong, lors de la cérémonie clôture de la formation.

Cette activité qui se tient à l'occasion de la journée internationale de la fille, célébrée chaque 11 octobre, est initiée en partenariat avec le Centre départemental d'éducation populaire et sportive de Ziguinchor.

"Les mentors choisis ont inspiré les filles bénéficiaires durant trois jours. Des références dans les domaines de l'éducation, de la santé et du sport, ont été choisis, comme mentors pour écouter et échanger avec les jeunes filles qui souvent traversent beaucoup d'épreuves de la vie", a-t-il précisé

"Parfois, elles n'ont pas un cadre pour en parler. Donc, ce mentorat est une opportunité pour elles, avoir des personnes de référence à qui parler de ses soucis et projets", a poursuivi M. Ndong.

"La période adolescente est une période de trouble et d'équilibre où la fille et le garçon ont besoin de repère et d'être encadrés. Ce mentorat est une bonne initiative", s'est félicité le chef du service départemental des Sports de Ziguinchor, Seydina Kâ.

Outre la région de Ziguinchor, le projet RECAF-Jeu (2021-2026) intervient également dans la région de Sédhiou. Il est financé par Affaires mondiales Canada, à hauteur de 8,67 millions de dollars canadiens, soit près de 3 milliards 900 millions francs CFA pour soutenir l'autonomisation des adolescentes et des jeunes femmes.