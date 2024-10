Afrique: Championnat Africain de Football Scolaire - L'Afrique du Sud et le Malawi au top

L'Afrique du Sud et le Malawi ont brillé dans les tournois garçons et filles lors de la première journée des qualifications COSAFA pour le Championnat Africain de Football Scolaire. qui se tient à Walvis Bay, en Namibie. Ce tournoi, qui s'étend sur trois jours, déterminera les équipes des catégories U-15 garçons et filles qui se qualifieront pour la phase finale.

Dans la compétition garçons, le Malawi a pris la tête du Groupe A en débutant par une victoire éclatante 5-0 contre le pays hôte, la Namibie, puis en enchaînant avec un succès de 4-0 contre le Lesotho. Après avoir atteint la finale l'an dernier, où ils ont perdu aux tirs au but face à l'Afrique du Sud, le Malawi semble déterminé à décrocher la première place cette fois-ci. La Zambie, absente lors de son premier match contre le Lesotho (défaite par forfait 3-0), est revenue dans la course avec une victoire 1-0 contre la Namibie, maintenant ainsi ses espoirs de qualification pour les demi-finales. La Namibie, bien qu'elle ne soit pas encore éliminée, devra obtenir une victoire convaincante contre le Lesotho lors de son dernier match et compter sur une défaite de la Zambie contre le Malawi pour progresser.

L'Afrique du Sud a sécurisé sa place en demi-finale du Groupe B en battant le Zimbabwe 1-0, puis en remportant une victoire plus nette de 3-0 contre l'Angola. Avec six points, ils sont assurés de finir dans les deux premiers. Par ailleurs, l'Angola et l'Eswatini ont fait match nul 1-1, et les deux équipes, ainsi que le Zimbabwe, ont d'autres rencontres programmées samedi.

%

Dans la compétition filles, le Groupe A est dominé par le Malawi et la Namibie, tous deux avec quatre points. Le Malawi a fait match nul 2-2 contre la Namibie avant de s'imposer 5-0 face au Lesotho. Comme tous les matchs de la Zambie sont considérés comme des victoires 3-0 pour leurs adversaires, le Malawi atteindra les demi-finales avec sept points. La Namibie, après sa victoire 3-0 par forfait contre la Zambie, affrontera le Lesotho samedi, où elle n'aura besoin que d'un match nul pour se qualifier.

L'Afrique du Sud domine le Groupe B avec des victoires impressionnantes, battant le Zimbabwe 7-0 et l'Angola 13-0, manquant de peu de battre leur record de l'an dernier avec une victoire 14-0 contre l'Angola. L'Eswatini occupe la deuxième place du groupe après une victoire de 5-0 contre l'Angola. L'Eswatini et le Zimbabwe s'affronteront samedi pour déterminer le deuxième demi-finaliste du Groupe B.