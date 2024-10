Ile Maurice: Soupçonné d'être le remplaçant de Franklin, Gros Bryan sous les verrous

La Force Criminal Intelligence Unit (FCIU) du nord a porté un coup dur au trafic de stupéfiants en capturant Bryan Chevery, surnommé «Gros Bryan», dans la nuit du jeudi 10 octobre, sur la plage publique de Bain-Boeuf, Pereybère. Âgé de 29 ans, Chevery est suspecté d'être le successeur de Franklin, l'ancien parrain du trafic de drogue, et fait l'objet de plusieurs enquêtes concernant des affaires de drogue et d'armes. La drogue saisie sur des terrains en friche, valant plusieurs millions, serait également à lui.

Bryan Chevery était recherché depuis plusieurs semaines, après une saisie de drogue lors d'une opération de grande envergure en avril. En effet, l'arrestation de Chevery pourrait également apporter un nouvel éclairage sur le dossier de Ronie Brian Beauger, un policier arrêté à Pointe-aux-Sables, où 7,632 kg de cannabis avaient été découverts. La police soupçonne que la drogue retrouvée dans la résidence de Beauger pourrait appartenir à Chevery.

Lors de l'arrestation, deux autres suspects ont été interpellés, deux habitants du Morne, Minerve Giani, 24 ans, et un autre jeune également âgé de 24 ans. Le présumé remplaçant de Franklin est aussi suspecté d'être impliqué dans plusieurs autres affaires de drogue dont les dossiers restent ouverts, notamment une saisie de 2,65 kg de cannabis à Médine Cascavelle, réalisée le jeudi 20 juin. Ce sont les hommes de la FCIU, sous la direction de l'inspecteur Mohess, qui ont effectué cette importante saisie de drogue sur un terrain broussailleux. A la suite d'informations fiables, les agents ont mené une fouille minutieuse et découvert un sac de sport noir, non marqué, contenant un sac plastique rempli de feuilles suspectées d'être du cannabis. Le poids brut de la substance saisie s'élève à 2,65 kg, avec une valeur marchande estimée à Rs 3 180 000.

Ainsi que la saisie faite le samedi 29 juin. Les équipes de la FCIU, guidées par des informations fiables, ont mené une opération contre le trafic de drogue à proximité de la montagne des Trois Mamelles. C'est dans un champ de canne à sucre, sur le flanc de la montagne, qu'un sac en nylon multicolore, dissimulé sous un tas de paille, a été découvert. À l'ouverture du sac, les agents ont trouvé deux sachets en plastique noir, chacun attaché à ses extrémités. À l'intérieur, une quantité importante de feuilles suspectées d'être du cannabis a été dénichée. La FCIU a alors mis en place une surveillance discrète jusqu'à 7 h 30, espérant identifier le responsable, mais sans succès. Le poids total des deux sachets s'élève à 1,771 kg, avec une valeur marchande estimée à Rs 2 125 320.

Une autre saisie de 13,65 kg de cannabis a eu lieu le jeudi 19 septembre, toujours par les agents de la FCIU. En collaboration avec la section canine, ils ont procédé à une importante saisie dans la région de Chamarel. Une fouille a permis de localiser un premier site où la terre avait visiblement été remuée. En creusant, la police a découvert plusieurs sacs contenant une quantité significative de feuilles suspectées d'être du cannabis, ainsi que divers emballages vides. Un total de 13,65 kg de cannabis, d'une valeur marchande estimée à 17 millions de roupies, a été retrouvé durant l'opération.

La saisie comprend plusieurs sacs remplis de feuilles de cannabis, cachés sous des monticules de terre, à environ 200 mètres de la route principale. Sur le premier site, un sac de sport noir contenant un gros paquet de cannabis (3,30 kg), un autre avec deux paquets (1,15 kg et 1,90 kg), et un autre sac contenant du cannabis (3,2 kg). Sur le deuxième site, un sac en plastique vert avec 2,9 kg de cannabis, un autre sac noir avec 0,65 kg, et un petit sac en plastique contenant 0,55 kg de cannabis.

Bryan Chevery était également recherché pour nonrespect des conditions de sa libération conditionnelle. Ayant cessé de se présenter au poste de police de Bel-Ombre, pour signer, il s'était évanoui dans la nature. Les limiers de la FCIU, sous la supervision de l'assistant surintendant de police Moniaruth, avaient reçu des informations fiables indiquant que Chevery se cachait. Après des jours de surveillance et de traque, la FCIU a pu confirmer sa présence sur la plage publique de Bain-Boeuf, à Pereybère, où il a été appréhendé.

Après son arrestation, Chevery a été remis à l'inspecteur Baboorally de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) du Sud pour des interrogatoires approfondis. Les autorités cherchent à établir des liens entre Chevery et d'autres affaires de trafic en cours. Minerve a été transféré à la Special Striking Team pour des enquêtes plus poussées, tandis que l'autre jeune arrêté a été relâché après avoir fourni des informations. Le commissaire de police a salué le travail de la FCIU, soulignant l'importance de la collaboration entre les différentes unités de police pour une surveillance efficace et l'arrestation des principaux acteurs du trafic de drogue.

C'est la deuxième fois que Gros Bryan est arrêté cette année. Le 15 février, une opération de surveillance menée par la police a conduit à l'arrestation de quatre suspects impliqués dans une enquête portant sur la saisie de 10 kg de cannabis à Choisy, survenue le 29 décembre de l'année précédente. Pendant trois semaines, la Crime Intelligence Unit (CIU) du Nord a surveillé une villa à Pointe-aux-Canonniers, où les occupants semblaient se cacher, ne sortant presque jamais. Cette situation a attiré l'attention des enquêteurs, qui ont également noté qu'une Honda Fit rouge se rendait régulièrement à la villa pour y livrer de la nourriture. De plus, un coiffeur s'y est rendu pour une séance de coupe à domicile, renforçant ainsi les soupçons des policiers.

Les enquêteurs ont intensifié leur surveillance, confirmant que des fugitifs liés à la saisie de drogue à Choisy se cachaient dans la villa. Le 7 janvier, plusieurs unités de la police du Nord ont lancé une opération avec le soutien du Groupement d'Intervention de la Police Mauricienne (GIPM). Cette intervention a abouti à l'arrestation de Bryan Chevery, Ashven Moneean, Scott Carpanen et Julien Jonathan Calou. Les policiers ont saisi quatre téléphones portables, un équipement de plongée, 100 litres de carburant et six survêtements, qui ont été remis à la PHQ Special Striking Team (SST).

La police suspecte que les quatre hommes étaient présents lors de l'incident à Choisy, où des policiers ont été la cible de tirs. Les vêtements qu'ils portaient ce jour-là ressemblent à ceux retrouvés dans la villa. De plus, l'importante quantité de carburant indique que le groupe planifiait une fuite maritime. La police soupçonne également Gros Bryan d'être le cerveau de cette bande.