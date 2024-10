Ile Maurice: La procédure pour John Mick Martingale retardée

La contre-autopsie de John Mick Martingale, initialement prévue pour hier, a été reportée à la semaine prochaine, malgré le feu vert de la police. Ce report est dû à un obstacle administratif rencontré auprès du Medical Council de Maurice. Le médecin sud-africain choisi par la famille pour procéder à cet examen n'avait pas encore régularisé sa situation auprès de cet organisme.

Les médecins étrangers souhaitant exercer à Maurice doivent en effet respecter certains critères, et l'absence de cette inscription a retardé la procédure. Pour rappel, le corps de John Mick Martingale a été découvert pendu dans sa cellule le 8 septembre. L'autopsie réalisée par le Dr Ananda Sunnassee a conclu à une mort par asphyxie liée à la pendaison. Cependant, la famille Martingale souhaite obtenir des éclaircissements supplémentaires et a donc demandé une contre-autopsie. Elle a retenu les services de Me Rama Valayden.

John Mick Martingale, qui travaillait à l'étranger, avait été arrêté en octobre 2022 suite aux accusations de deux passeuses ukrainiennes, Mariia Peresolkina, actrice et influenceuse de 26 ans, et Olena Levina, âgée de 30 ans. Cette affaire a été marquée par de nombreux rebondissements. Le témoignage de l'enquêteur principal s'est révélé flou, et des contradictions ont émergé quant à la valeur de la drogue saisie. Alors que l'ancien enquêteur avait estimé cette valeur à 1 200 000 roupies, le nouvel enquêteur l'a portée à 44 886 000 roupies. John Mick Martingale avait été également cité dans un affidavit juré par Bruneau Laurette.