Le Ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines a inauguré hier, jeudi 10 octobre, la sous-station de Sénélec de Saint-Louis qui est financée par la Coopération Allemande à plus de 26 milliards FCFA. Cette nouvelle station qui dispose de 66 postes de distribution à travers la cité de Mame Coumba Bang va couvrir la ville de Saint-Louis, le département de Saint-Louis et une partie de Dagana. Birame Soulèye Diop déclare cependant que c'est une utopie de dire qu'on aura l'accès universel à l'énergie en 2025 au vu de la situation économique du pays décrite par l'audit du Ministère des Finances et du Budget.

Accompagné de S.E.M Sönke Siemon, Ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne au Sénégal et du Directeur Général de Sénélec, Papa Toby Gaye, le Ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a inauguré hier la sous station de Sénélec de Saint-Louis. L'infrastructure couvrira la ville de Saint-Louis, le département de Saint-Louis et une partie du département de Dagana grâce à ses 30KV. Elle est financée par la Coopération allemande KfW, à hauteur de plus de 26 milliards de FCFA. Cette installation s'inscrit dans

le cadre de la mise en oeuvre du Programme de promotion de l'efficacité énergétique et de l'accès à l'énergie, à travers la coopération nouée entre la République du Sénégal et la République Fédérale d'Allemagne, par le biais de l'Agence d'Exécution de la Coopération financière allemande dénommée KfW. « Nous marquons ensemble l'achèvement d'un projet d'envergure qui va transformer la dynamique énergétique de cette ville légendaire.

Cette réalisation est le fruit d'un effort collectif et d'un engagement sans faille en faveur de l'amélioration de notre infrastructure énergétique. La nouvelle sous-station Sénélec de Saint-Louis, cette infrastructure cruciale dans la transformation et la régulation de l'énergie électrique, est en effet l'aboutissement d'un projet ambitieux de restructuration et d'extension du réseau de distribution dans neuf villes au Sénégal, à savoir Ziguinchor, Kaolack, Fatick, Thiès, Tivaouane, Mbour, Touba, Diourbel et Saint-Louis.

Ainsi, après avoir finalisé les travaux en décembre 2021, la ville de Saint-Louis bénéficie désormais d'un réseau moderne, fiable et sécurisé, effaçant des décennies de dysfonctionnements électriques. Cependant, Birame Soulèye Diop n'a pas manqué de rappeler que « nous sommes au mois 6 du gouvernement qui vient de s'installer et parler de l'accès universel à l'énergie impose que l'on pose ce débat dans les conditions qui puissent appeler le citoyen à accompagner la marche.

On ne vendra pas du rêve mais on dira tout simplement la vérité. On a pensé pouvoir l'atteindre en 2015 mais vous connaissez la situation économique du pays. Elle a été décrite par l'audit du Ministère des Finances et du Budget. Dire par la Sénélec ou par le gouvernement qu'on aura l'accès universel à l'énergie en 2025, c'est de l'utopie », a fait savoir M. Diop. Pour rappel, les objectifs

et enjeux dudit projet tournent principalement autour de l'amélioration de l'accès à une électricité fiable en apportant une réponse adaptée aux besoins croissants des ménages et des industries à travers un réseau renforcé et sécurisé ; du renforcement de la compétitivité économique de la région en favorisant le développement industriel et commercial et en réduisant les interruptions de service ; de la modernisation des infrastructures avec le remplacement des équipements vétustes par des installations conformes aux normes actuelles de Senelec ; de la lutte contre les pertes techniques et non techniques avec l'installation de compteurs intelligents et à pré- paiement pour une gestion plus efficace de la consommation, entre autres.