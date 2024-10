Sénégal: Bambey /Célébration de la journée mondiale de la vue - Du matériel offert à 4 districts sanitaires

Le district sanitaire de Bambey a abrité le 10 octobre la journée mondiale de la vue dont le thème est « Aimez vos yeux, donnez la priorité à la santé oculaire des enfants, donnez l'opportunité aux enfants d'aimer leurs yeux. » Sightsavers a saisi cette occasion pour remettre du matériel et des consommables qui contribueront au renforcement du plateau technique des unités de soins oculaires.

La santé oculaire est un problème mondial pas seulement régional et l'on estime que sans actions concertées, le nombre de personnes aveugles dans le monde pourrait tripler d'ici 2050. Le taux de prévalence de la cécité se situe à 1 .42. Nous avons environ plus de 165 000 aveugles sur 600 000 non-voyants », a dit Mokhtar Dieng Badiane, le coordonnateur du programme de promotion de la santé oculaire. Et d'expliquer : « c'est une journée qui nous permet, nous acteurs de la santé oculaire mais aussi les organisations non gouvernementales de sensibiliser pour un changement de comportement de la population dans le domaine de santé oculaire.

Il y a beaucoup d'actions qui ont été menées dans le cadre de la lutte contre la cécité de l'enfant, notamment dans la formation des enseignants dans le sens d'offrir des lunettes aux enfants pour qu'ils puissent avoir une bonne scolarité er qu'il n'y ait pas d'échec. Selon lui, le trachome est la première cause de cécité au Sénégal. il y a également l'accès aux soins mais aussi la construction des unités mais des équipements. Et cela grâce à l'appui de l'ONG Sightsavers. « Et nous avons reçu aujourd'hui un lot d'équipements pour 4 districts sanitaires : Kédougou, Koupentoum, Nioro et Bambey d'une valeur de 105 millions de Frs. Ce matériel est composé entre autres de la lampe à fente qui permet de diagnostiquer les pathologies oculaires et d'équipements de chirurgie.

Mme Seynabou Ndour, Programme Officer Eye Health, explique : « au Sénégal, le nombre de personnes ayant besoin de soins oculaires est en pleine augmentation avec une estimation de 600 000 voyantes et 170 000 aveugles. Il est donc nécessaire voir vital de prendre des mesures enfin d'éviter toute situation aggravante. De 2017 à nos jours, Sightsavers a investi plus de 900 millions frs pour le renforcement du système de santé oculaire et appuie le Sénégal à hauteur de 3 milliards dans l'élimination du trachome cécitant considéré comme un problème de santé publique. Ces investissements ont contribué grâce à améliorer l'accès aux services de santé, Sightsivers a mis à la disposition de notre département un important lot de matériels et de consommables d'une valeur de 104 837 159 frs qui contribueront au renforcement du plateau technique des unités de soins oculaires ».