Afrique: Qualifications CAN 2025 / Sénégal - Malawi - 4-0 - Les 'Lions' se baladent pour une première de Pape Thiaw

Le Sénégal a réussi le carton devant le Malawi dans le cadre de la 3e journée des qualifications de la CAN 2025 disputée hier, vendredi 11 octobre 2024 au stade Abdoulaye Wade. Face à des Flames sans mordant et en infériorité numérique, les Lions se sont imposés sur le score sans appel de (4-O). Avec ce large succès, le duo d'intérimaires à Pape Thiaw et Teddy Pellerin propulsé à la tête de la sélection, réussit son baptême du feu et permet au Sénégal de se réconcilier avec son public mais aussi de se replacer en rejoignant en haut du classement de la poule L le Burkina Faso qui avait battu jeudi le Burundi (4-1) à Abidjan.

Le Sénégal a réussi son pari en relançant sa course vers la qualification de la Coupe d'Afrique des nations 2025. Les Lions ont pris une bonne option en surclassant hier, vendredi 11 octobre 2024 au stade Abdoulaye Wade, le Malawi (4-0). Le tarif minimum d'une sélection qui a contrôle les débats d'un bout à l'autre de la rencontre. Pour ce début de cette nouvelle post Aliou Cissé, le duo d'entraîneurs à sa tête Pape Bouna Thiaw était attendu sur ses choix tactiques et piste pour redonner confiance au sortir des deux prestations inquiétantes contre le Burkina Faso puis face au Burundi.

Dans cette optique, l'ancien vainqueur du CHAN optait pour un 4-2-3-1 avec le retour d'une défense à 4 avec Formose Mendy et Ismaïl Jakobs aux postes de latéraux. Les Lions réussissent d'entrée à prendre les Flames malawites aux collets avec un bloc haut. Présents dans la récupération et la possession, les coéquipiers de Sadio Mané tardent à mettre de l'intensité dans le jeu et percer le rideau défensif d'un adversaire presque recroquevillé sur lui-même. Sur un passe dans le dos de la défense, Sadio Mané réussit à se défaire de la défense. Mais il se fait sécher par le portier malawite Munthali à la limite de la surface.

%

L'arbitre togolais sort le carton rouge (14e min). C'est le tournant de la rencontre. Malgré cette supériorité numérique, les Sénégalais ne parviennent pas concrétiser leurs occasions. Comme sur cette occasion franche mal jouée par Ilimane Ndiaye (24e min). Le public clairsemé du stade Abdoulaye Wade sera libéré dix minutes plus tard suite à une combinaison avec Sadio Mané suivie d'un décalage de Ilimane Ndiaye. Aux abords de la surface Pape Guèye, très présent dans les duels et l'entrejeu parvient, en plein axe, à décocher un tir bien ajusté pour ouvrir le score (1-0 ; 34e). Sadio Mané sera encore à deux doigts d'aggraver la marque sur cette reprise acrobatique, le Sénégal rejoint les vestiaires avec ce court avantage.

Etalons, revoila les Lions

En seconde période, l'équipe du Sénégal est encore plus tranchante sur les phases offensives. Nicolas Jackson passera à côté d'un but tout fait (48e min). Pape Thiaw en profitait de ce moment pour opérer des changements en faisant entre Habib Diarra en remplaçant poste pour poste le latéral droit Formose Mendy. Idrissa Gana Guèye foule la pelouse en remplaçant Lamine Camera. Le Sénégal maintient sa domination et s'offre encore de nettes occasions de scorer. A l'image de ce penalty obtenu par Sadio Mané, non sifflé. L'attaquant des Lions se verra encore injustement refuser un but inscrit à la 60e minute pour une position de hors-jeu inexistant. Les efforts se verront récompenser à la 67e minute. La lumière viendra de Sadio Mané. Bien servi dans la surface, le leader des Lions décoche son tir du gauche qui fait trembler les filets (2-0).

Boulaye, le retour marquant, Nicolas Jackson trouve enfin les filets

Entré à la 64e minutes à la place de Ilimane Ndiaye, Boulaye Dia, va réussir son retour avec un but plein de sang-froid à l'intérieur de la surface. (3-0 ; 71e). Libérés, les Lions ne lâchent pas prise.

Soucieux de soigner le goal différence au classement général, les coéquipiers de Kalidou Koulibaly vont mettre fin aux espoirs des Malawites. Jusqu'ici aphone en sélection, Nicolas Jackson participe au festival. En s'infiltrant dans la défense, l'attaquant des Lions va gagner se jouer de deux défenseurs et clôturer la marque (4-0). Le score aurait été plus conséquent si Sadio Mané était un peu plus inspiré sur cette succession d'occasions nettes ratées la 83e, 84e mais aussi à la 92e minute. Mais l'essentiel est fait. Le Sénégal se replace et rejoint en tête du classement du groupe, le Burkina Faso.

Avec cette probante victoire, l'Equipe du Sénégal ouvre une nouvelle page de l'après Aliou Cissé et se projette idéalement vers la seconde confrontation de ce mardi 15 octobre sur la pelouse des Flames à Lillongwe. Alors que demain dimanche, le Burundi fera face au Burkina Faso au stade Felix Houphouët-Boigny d'Abidjan a partir de 16 heures GMT. A noter que les Étalons occupent la première place de ce groupe L avec 7 points +5. Le Sénégal pointe à la 2eme place avec 7 points +5. Le Burundi (3 points, -3) et Malawi (0 point, -7.