Burkina Faso: Couverture médiatique du SIAO 2024 - Les Editions Sidwaya en première ligne

La directrice générale des Editions Sidwaya Assétou Badoh et la directrice générale du Salon international de l'artisanat Mariam Traoré ont signé une convention de partenariat pour la couverture médiatique de la 17e édition du salon le vendredi 11 octobre 2024, à Ouagadougou.

Le média public « les Editions Sidwaya » va faire vivre la 17e édition du salon international de l'artisanat d'Ouagadougou (SIAO) à tous les participants à travers les SIAO News et à ses lecteurs dans les colonnes du quotidien et ses plateformes numériques. Cet engagement a été matérialisé à travers la signature d'une convention de partenariat entre la direction générale des Editions Sidwaya et celle du SIAO le 11 octobre 2024 à Ouagadougou. Les documents été paraphé par la directrice générale des Editions Sidwaya Assétou Badoh et la directrice générale du SIAO Mariam Traoré.

Pour la directrice générale du SIAO, cette signature de convention de partenariat avec les Editions Sidwaya est en fait une tradition de longue date. « Les Editions Sidwaya ont toujours été aux coté du SIAO et du Salon régional de l'Artisanat (SRA) pour accroitre la visibilité de ces évènements. Pour cette 17e édition, nous attendons bénéficier de l'accompagnement des Editions Sidwaya pour accroitre la visibilité de toutes les activités sur toutes ces plateformes afin que l'ensemble des populations puisse vivre le SIAO aussi bien au Burkina Faso qu'à l'international », a -t-elle précisé.

%

La directrice générale des Editions Sidwaya s'est elle aussi réjoui de la confiance renouvelée dont bénéficie ce média. « Cette année nous comptons donner plus de visibilité au SIAO car, aujourd'hui en plus du journal papier, Sidwaya est présent sur tous les réseaux en ligne. Nous comptons les mettre en contribution pour la promotion du salon partout où nos plateformes nous permettent d'atteindre » a rassuré la DG des Editions Sidwaya. Pour ce qui concerne la production du journal interne SIAO News Mme Badoh s'est engagée à mettre les bouchées doubles pour livrer une meilleure version. « C'est Sidwaya qui a toujours assuré la collecte, le traitement et l'édition du SIAO News. Nous allons donner le meilleur de nous-même pour l'édition, 2024 », a-t-elle insisté.

La 17e édition du salon international de l'artisanat de Ouagadougou va se tenir du 25 octobre au 5 novembre 2024 sur le thème « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation ». Plus de 3 500 exposants, plus de 500 journalistes, plus de 700 stands au profit des exposants et partenaires et plus de 30 pays participants qui sont attendus à la biennale de l'artisanat africain.