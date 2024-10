Cameroun: La voiture, symbole de statut et objet de désir au pays - Une analyse de genre

Si je vous raconte tout ce qui m'est déjà arrivé depuis que j'ai la voiture hein, vous n'allez même pas me croire ! D'ailleurs laissez-moi vous expliquer pourquoi est-ce que les femmes camerounaises adorent l'odeur du carburant...

Les Camerounaises adorent les clés de la voiture

Si je vous révèle le nombre de femmes que mes clés m'ont déjà données hein, vous n'allez même pas me croire ! D'ailleurs je parle des clés de ma voiture et non pas celles de ma moto. Je parle du trousseau sur lequel il est inscrit le logo Mercedes ; et que comme j'accroche ça sur mon auriculaire, les femmes que je rencontre sont toujours en train de me dire que « Bonjour monsieur, je vous trouve vraiment très élégant aujourd'hui. »

Les Camerounaises adorent les clés de la voiture ! Elles aiment bien voir un mec qui dépose son alarme sur la table pendant la discussion, car cela signifie qu'il pourra certainement les déposer chez elles (ou chez lui hein, ça dépend) après la fin de la soirée ou bien la festivité...

Les femmes s'imaginent que si quelqu'un marche avec les clés de n'importe quel type de voiture, cela signifie qu'il est très probablement un homme véhiculé. Ou en tous cas qu'il sait conduire ; ce qui est le minimum pour nos filles d'aujourd'hui qui sont pourtant nées dans la pauvreté extrême, mais qui souhaitent rencontrer un Prince Charmant qui est déjà multimilliardaire, entrepreneur à succès, homme d'affaires très populaire, propriétaire de plusieurs résidences et appartements meublés et que sais-je encore...

Les Camerounaises privilégient la place à la cabine

Si tu ne veux pas avoir de problème avec une Camerounaise hein, ne la fais surtout pas asseoir à l'arrière ! Je veux dire, sur les sièges arrière de ta voiture. Parce que les femmes d'ici préfèrent toujours s'assoir à la cabine, à côté du chauffeur. Et pourtant en cas d'accident, cette place est statiquement considérée comme étant « la place du mort » par presque toutes les compagnies d'assurance...

Mais est-ce que les femmes gèrent alors ça ? Est-ce que les femmes ont le temps d'aller se réfugier sur les sièges arrière alors que c'est à la place de la cabine qu'on pourra bien les observer ? Hein ? Vous êtes même normaux ? Est-ce que les femmes camerounaises vont alors comprendre que s'assoir à la cabine ne veut pas forcément dire que tu es la titulaire, ou alors la préférée, ou encore que tu es simplement plus importante que les marchandises qu'on a malaxées là-bas dans la malle arrière ? Hein, mesdames les femmes camerounaises ?

Pourquoi est-ce que les femmes d'ici se disputent avec tes meilleurs amis pour s'assoir à côté du conducteur, et pourtant elles ne seront même pas disponibles le jour où ceux-ci iront procéder à ton enterrement ? Hein ? Est-ce que les femmes ont besoin de se disputailler avec ta mère, avec ta soeur, avec ta collègue de service, avec ta cousine, avec ta voisine (tout ça ce sont des femmes hein), pour savoir qui va s'assoir à la place de la morte et qui va aller s'assoir loin là-bas à l'arrière ?

Surtout que quand une femme camerounaise s'assoit à la cabine et que le véhicule est déjà en déplacement, hum, façon dont elle toise les piétons qui marchent sous le soleil et sous la pluie hein, hum, si on te dit que ce n'est pas son propre véhicule hein --et qu'elle n'a même jamais acheté un vélo dans sa vie-- tu pourras mettre tes deux mains au feu en pensant que c'est de la diffamation voire de la calomnie...

Les Camerounaises aiment quand tu les accompagnes en voiture

Vous connaissez le nombre de filles qui me proposent de venir chez elles ? Pour rien-rien comme ça ? Que ooooh « Ecclésiaste, s'il te plaît tu peux venir me chercher à la maison puisqu'il pleut sérieusement ici dans mon quartier ? »

Malchance ! C'est moi qui ai inventé la pluie ou bien la neige ? Hein ? Comment est-ce que les Australopithèques se comportaient-ils auparavant pendant les intempéries ? Hein ? On t'a dit que l'homme de Neandertal venait chercher la femme de Neandertal avec une petite voiture de tourisme ? Hein ? Qui t'a raconté ça ? Et d'ailleurs tu connais le froid qu'il faisait durant cette période hyper glaciale qui date d'environ trois cent mille ans ? Hein, madame ?

Je m'énerve un peu, mais c'est parce que les femmes camerounaises exagèrent. Parfois une fille te dit carrément que « Si tu n'es pas sorti avec ta voiture, on ne se voit pas ! »

C'est avec ma voiture que tu sors ou bien c'est avec moi norr, mama ? Wandaful !

Certaines filles vont même jusqu'à t'exiger que tu viennes la chercher en voiture, et que tu la raccompagnes encore chez elle à la fin de la soirée (et pourtant tu lui as bien donné son argent de taxi hein).

Et tout ceci c'est pour des considérations superficialistes, parce que nos filles d'ici sont faciles à impressionner avec n'importe quel style d'automobile. Nos filles d'ici veulent éblouir leur entourage qui va les voir embarquer dans une voiture, et leurs voisines qui vont les voir débarquer de l'intérieur d'une tête de cochon ou alors d'une BMW.

D'ailleurs c'est bien connu : les gens qui la voient dans une voiture --à la cabine, surtout-- seront persuadés qu'elle fonctionne avec un individu qui a certainement beaucoup-beaucoup d'argent...

Les Camerounaises détestent les autres femmes en voiture

Mais paradoxalement hein, les femmes se détestent entre elles ! Car autant les hommes adorent voir les jolies femmes au volant d'une grosse voiture, autant chez les femmes c'est totalement le contraire ! Car la plupart de nos filles qui voient une autre jolie fille au volant d'une belle voiture, deviennent instantanément jalouses. Elles se disent que cette fille-là a trempé, qu'elle a volé, qu'elle a très certainement escroqué un vieil homme qui est déjà grabataire, ou alors tout simplement qu'elle est trivialement une vilaine et vile prostituée !

Les femmes n'aiment pas voir les autres femmes dans une voiture. Au volant, je veux dire. Surtout si elles sont piétonnes elles-mêmes. Surtout si elles ne savent même pas conduire pour commencer. Surtout si ces conductrices ont également des maris qui sont des conducteurs eux-mêmes, et qui ont aussi leurs propres véhicules avec leur propre permis de conduire...

La jalousie des femmes s'étend même jusqu'à sur la marque de la voiture. Et c'est pour cette raison que vous n'entendrez jamais une Camerounaise dire qu'une autre Camerounaise possède une très belle voiture. Je dis bien jamais de la vie !

Les Cameruineuses idolâtrent l'odeur du carburant

Donc si je vous rapporte tout ce qui m'est déjà arrivé depuis que j'ai ma Mercedes hein, vous n'allez même pas vous en remettre ! D'ailleurs laissez-moi vous expliciter pourquoi est-ce que les Cameruineuses idolâtrent l'odeur des hydrocarbures...

Les femmes adorent l'odeur du carburant ! C'est pour cette raison que Pierre La Paix Ndamè couche avec un maximum de filles sur la banquette arrière de sa Ford Focus, puisque c'est exactement à cet endroit-là qu'il range la plupart de ses préservatifs. Les Camerounaises adorent l'odeur de l'essence ! Elles ne connaissent même pas le prix du litre de gasoil ni de super, mais ce sont elles qui te proposent des excursions qui vont te coûter 20 km, 30 km, 60 km, etc. Les femmes camerounaises adorent l'odeur des conducteurs tout simplement, puisque tous ceux qui ont une voiture leur apparaissent immédiatement comme de bons maris.

Parce que très rapidement elles vont te trouver responsable, elles vont te pardonner tes infidélités même si tu les recommences quasi-systématiquement, et elles vont invariablement te considérer comme un prétendant vraiment crédible. Les femmes du Cameroun sont des personnages généralement matérialistes, et elles considèrent encore la voiture comme un signe extérieur de richesse et d'opulence. Elles s'imaginent être la future épouse d'un homme véhiculé, elles se voient déjà assisses à la place de la cabine à la place de sa belle-mère, et elles envisagent déjà que ce véhicule fera partie de leur part d'héritage une fois que tu auras définitivement cassé ta pipe.

D'ailleurs hein, si je vous révèle le nombre de femmes qui attendent ma mort depuis que j'ai acheté ma Mercedes hein, vous n'allez même pas imaginer que tout ceci c'est exclusivement à cause de l'odeur du carburant...