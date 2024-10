Angola: Le pays participe à l'Expo Indonésie avec des entrepreneurs agricoles

Luanda — La participation de l'Angola à la 39ème édition de la Foire dénommée « Expo Trade Indonésie », qui se déroule du 9 au 13 de ce mois, dans ce pays asiatique, est marquée par la présence d'une délégation de jeunes entrepreneurs angolais liés au secteur agricole pour la poursuite des relations économiques entre les deux pays.

Il s'agit de la première mission d'affaires angolaise à cet événement, une initiative du consulat honoraire d'Indonésie en Angola, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie Angola-Indonésie (Angonesia) et la Chambre de Commerce et d'Investissement Multilatéral Angola-Indonésie (CCIMAI).

Avec la participation de plus de mille 460 exposants et sept mille acheteurs internationaux, la foire cherche à atteindre un chiffre d'affaires d'environ 15 milliards de dollars, selon un communiqué de presse parvenu ce vendredi à l'ANGOP.

Selon le document, la séance inaugurale de l'exposition a été présidée par le président indonésien, Joko Widodo, en présence de l'ambassadeur d'Angola en Indonésie, Florêncio de Almeida.

La foire, qui se déroule dans la ville de Tangerang, se concentre sur l'expansion des exportations et l'attraction des investisseurs étrangers afin de faire face aux défis du commerce mondial.

%

A cet événement, les participants tiennent des réunions d'affaires avec les principales entreprises indonésiennes dans différents domaines, notamment l'agro-industrie, la transformation du poisson, l'industrie textile, l'industrie manufacturière, l'éducation et l'enseignement, les technologies de l'information et le tourisme.

En 2022, les échanges commerciaux entre l'Angola et l'Indonésie se sont élevés à plus d'un milliard de dollars, avec une balance favorable pour l'Angola qui avait exporté plus de 900 millions de dollars.

En revanche, l'Indonésie a exporté environ 390 millions de dollars vers l'Angola, en particulier en produits comme l'huile de palme, le savon et l'huile de soja.

L'Indonésie est la 5e économie d'Asie et la 16e économie mondiale, étant un producteur de pétrole important dans la région, en plus d'avoir une économie diversifiée avec des exportations supérieures à 236 milliards de dollars en 2023.

Le secteur non pétrolier du pays est dominé par les produits agricoles et l'industrie manufacturière, représentant plus de 90 % des exportations, avec un PIB de 1,3 milliards de dollars, dépassé seulement par les géants asiatiques tels que la Chine, le Japon, l'Inde et la Corée du Sud.

Bien qu'elle soit un important producteur de pétrole, l'économie indonésienne fait preuve de diversité dans les secteurs de l'agriculture et du tourisme, soit 90 % des exportations, et le pays est classé 29e économie exportatrice.