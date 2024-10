Afrique: EMU – Le Sénégal, première nation africaine certifiée par l'OMS

L’Organisation Mondiale de la Santé a validé la certification internationale de l’Equipe Médicale d’Urgence (EMU) du Sénégal en cas de catastrophes naturelles ou d’urgence de santé publique. Ainsi, il devient le premier pays africain certifié par l’OMS dans la médecine d’urgence niveau 2.

Cette reconnaissance vient saluer la capacité d’intervention rapide de l’armée sénégalaise en cas de catastrophes naturelles ou d’urgence sanitaire.

Selon la RTS, c’est au centre d’entraînement tactique Capitaine Mbaye Diagne de Thiès que se trouve l’équipe médicale d’urgence de niveau 2 avec 20 conteneurs de matériels déployés en 48H grâce à l’expertise des membres de l’équipe du Lieutenant-Colonel Moustapha Mbow.

« Ce sont des tentes qui sont installées, ayant tous les équipements qui sont dans les hôpitaux, à savoir le laboratoire et tous les services concernés » a-t-il indiqué au micro de la RTS.

Selon la même source, cette équipe médicale répond aux standards internationaux des urgences tels que la chirurgie, l’accouchement avec une maternité fonctionnelle, un laboratoire, l’imagerie et plusieurs unités mises en place.

A en croire le Médecin-commandant Birame Ndiaye, ils ont les capacités nécessaires, aussi bien sur le plan dispositif que sur le plan consommable de prendre en charge 7 cas chirurgicaux majeurs et 15 cas chirurgicaux mineurs chaque jour.

Le médecin colonel Aya Sylla pour sa part, estime qu’ils n’ont pas de capacité limitée. « Il y a une certaine interopérabilité. Donc on ne peut pas rejeter les malades dans la mesure où nous sommes déployés dans des zones isolées, on est obligé de prendre en charge tout venant » a-t-elle ajouté.

Il faut noter que ce processus de certification s’inscrit dans le cadre des efforts de l’OMS pour renforcer la réponse mondiale aux catastrophes et réduire les pertes humaines et les invalidités de longue durée. Les EMU sont mobilisées rapidement pour intervenir en respectant des normes internationales rigoureuses, apportant ainsi une réponse coordonnée et efficace aux crises.

La même source souligne que les forces armées sénégalaises, en particulier la Direction du Service de Santé des Armées, ont déjà une expérience solide dans ce domaine, ayant déployé des hôpitaux militaires de campagne de niveau 2 en République Démocratique du Congo en 2018, en Sierra Leone en 2021, et récemment en République de Guinée.

A cet effet, ces interventions, principalement lors de catastrophes comme l’explosion de camions d’hydrocarbures, ont démontré la capacité logistique et médicale du Sénégal à répondre à des crises majeures.

Depuis 2017, l’OMS collabore étroitement avec les autorités sanitaires sénégalaises pour perfectionner ces capacités. En 2022, un exercice de simulation majeur organisé à Thiès a confirmé les aptitudes du pays à gérer un afflux massif de patients dans un contexte de risque infectieux élevé. Cet exercice a été déterminant pour la décision de certifier l’EMU du Sénégal, ont indiqué nos confrères de la RTS.

L’EMU sénégalaise est ainsi capable de se déployer en moins de 72 heures et d’assurer des soins médico-chirurgicaux à 2500 patients sur une période de quatre semaines. Ce niveau d’expertise et de réactivité fait du Sénégal un modèle en matière de gestion des urgences sanitaires en Afrique et dans le monde.

Le Sénégal est aujourd’hui le 49éme pays au monde à bénéficier de la certification internationale de l’OMS pour le déploiement d’équipe médicale d’urgence de niveau 2 et le premier pays sur le continent africain.