Congo-Brazzaville: Partenariat - Un accord pour des solutions numériques en faveur des PME

La ministre des Petites et Moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, et le président directeur général de la société Pay Rem Group Africa, André Bouassa, ont signé le 11 octobre à Brazzaville un protocole d'accord en vue de l'accompagnement des projets numériques et technologiques.

« Notre partenaire, Pay Rem Group Africa, va nous accompagner dans la formation, la conception des solutions numériques et technologiques, mais aussi nous aider à lever des financements dans ce domaine », a expliqué la ministre des PME et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, évoquant les enjeux de cet accord.

Il est, par ailleurs, question, à travers ce partenariat, d'éclairer la lanterne des cadres, agents de ce département ministériel et porteurs de projets qui interagissent dans le secteur des PME sur le modèle financier en matière de nouvelles technologies. « Souvent, l'on ne sait pas comment monter des projets dans ce domaine de manière à ne pas trop peser sur le budget de l'Etat », a fait savoir la ministre.

Engagements

Dans la mise en oeuvre de cet accord, la ministre s'est engagée à fournir à Pay Rem Group Africa toutes les informations nécessaires pour garantir la bonne exécution des services, assurer le suivi des initiatives et la mise en oeuvre des solutions proposées par le partenaire dans le cadre de la stratégie gouvernementale.

Pour sa part, Pay Rem Group Africa va fournir, entre autres, des services numériques et financiers répondant aux besoins spécifiques du ministère et de ses affiliés, rechercher des financements dans le cadre des projets numériques. La liste des engagements ici n'est pas exhaustive. « Dans le cadre de ce protocole d'accord qui nous permet d'établir une relation d'affaires avec le ministère, nous allons apporter les moyens, l'expertise en matière de technologie », a déclaré le président directeur général Pay Rem Group Africa, André Bouassa. Selon la ministre des PME et de l'Artisanat, la signature de cet accord n'est qu'un point de départ. Le meilleur reste, sans nul doute, à venir.