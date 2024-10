Congo-Kinshasa: Célébration - L'Unicef a fêté ses 60 ans au pays

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) a commémoré récemment ses 60 ans d'existence en République démocratique du Congo (RDC). La cérémonie marquée d'une pierre blanche a été organisée à l'Académie des beaux arts où on a noté la présence du vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacqueman Shabani, la ministre du Genre, Famille et Enfant et bien d'autres invités de marque.

60 ans après, la mission de l'Unicef est et demeure toujours urgente au Congo-Kinshasa au regard des défis à relever dans la protection des droits de l'enfant. "Au fil des décennies, l'action de l'Unicef s'est élargie pour répondre aux nouveaux défis auxquels les enfants sont confrontés. Soixante ans après, la mission n'a pas changé, elle est aujourdhui aussi urgente qu'alors ! ", a déclaré le représentant de l'Unicef en RDC, Grant Leaity. L'Unicef, a-t-il renchéri, est déterminé à défendre les droits de chaque enfant, où qu'il soit. Face aux crises humanitaires, aux inégalités et au changement climatique, l'organisation redouble d'efforts pour construire un avenir meilleur pour les générations futures.

Le représentant de l'Unicef a reconnu qu'aux côtés du gouvernement congolais, plusieurs interventions ont été réalisées au bénéfice des enfants sans discrimination aucune. "Pendant plus de 60 ans, aux côtés du gouvernement de la RDC, l'Unicef a contribué à la création d'un environnement favorable aux droits de l'enfant. Le travail inlassable de l'Unicef dans les régions les plus difficiles de la RDC a rendu possibles des progrès remarquables pour les enfants au cours des dernières décennies", a-t-il fait savoir. En partenariat avec le gouvernement, l'Unicef a pu réaliser plusieurs performances en ce qui concerne la réduction du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans qui, selon les enquêtes démographiques et de santé (EDS) entre 2007 et 2024, est passé de 148 pour 1000 naissances vivantes à 92, soit une baisse de 56 points. Le taux d'allaitement maternel exclusif est passé de 36% à 53 %.

Dans le secteur de l'éducation, le taux brut de scolarisation au primaire est passé de 62% en 2001 à 112% en 2021. Cela, sans omettre chaque année, le soutien que l'Unicef apporte à près d'un million de personnes, dont 580 000 enfants affectés par les conflits armés et des catastrophes naturelles à travers la distribution des articles ménagers essentiels. Dans le domaine de l'enregistrement des enfants à l'État civil, a fait savoir Grande Leaity, pendant les 12 dernières années, 14,6 millions d'enfants ont été enregistrés à l'état civil, soit une moyenne de plus de 1,2 million d'enfants par an sur 3,9 millions de naissances attendues. Et pendant la même période, plus de 1,5 million d'enfants victimes de violences ont bénéficié de services de protection et de prise en charge.

A côté de ces progrès louables, il y a des défis à relever. D'où l'appel du représentant de l'Unicef en RDC au gouvernement congolais de maintenir son engagement en faveur des enfants, renforcer les politiques publiques dans ce domaine, promouvoir l'accès aux services sociaux de base dans les zones humanitaires avec l'appui de la communauté internationale, et de continuer les négociations pour un accord de paix durable. Aux partenaires, d'augmenter leur soutien financier et technique ainsi que leur plaidoyer aux services des enfants de la RDC.

Quant à la société civile, elle a été appelée à continuer à mobiliser les communautés et à défendre les droits des enfants. S'agissant de l'appel lancé aux jeunes et enfants, Grant Leaity leur demande d'avoir confiance en eux et de rester engagés. "Aux jeunes et aux enfants, je dirais, ayez confiance en vous, restez engagés, soyez des acteurs du changement dans vos communautés et contribuez à bâtir un avenir meilleur", a t-il insisté. Notons que la cérémonie du 60e anniversaire de l'Unicef a été aussi marquée par la présentation de trois ambassadeurs de l'Unicef : Lokwa Kanza, Didistone Olomide et Emmanuelle Judisa. Et sans oublier le témoignage de Mme Bibiane Ambongo, retraitée de cette institution, qui a occupé le poste de responsable de communication.