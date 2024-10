Afrique: Eliminatoires CAN 2025 - Les Diables rouges amenuisent leurs chances de qualification

La troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), qui s'est jouée le 11 octobre, a mis les Diables rouges du Congo dans les conditions très inconfortables.

Désormais l'avenir du Onze national dans cette campagne ne se tient que sur un fil car un nouveau faux-pas aura de lourdes conséquences : l'élimination, alors que le Congo n'a plus participé à la CAN depuis 2015.

C'était encore jouable puisque les Diables rouges, troisièmes avec (trois points) se présentaient en Afrique du Sud avec un écart d'un point sur les co-leaders, notamment les Crânes de l'Ouganda et les Bafana-Bafana, les deux concurrents directs des Congolais. Mais le match a tourné au cauchemar compliquant ainsi l'équation. Les chances de qualification du Congo se sont en effet amenuisées.

Les Diables rouges quittent l'Afrique du Sud le moral dans les chaussettes, puisqu'ils se sont inclinés lourdement 0-5 et sans la manière face aux Bafana-Bafana, troisièmes de la dernière CAN en Côte d'ivoire et qui ont répondu aux Crânes de l'Ouganda vainqueurs à domicile du Soudan du Sud 1-0.

Teboho Mokoena, auteur d'un doublé à la 12e et 27e minute avant d'être imité par Bathusi Aubaas, et Lyle Foster à la 37e et 52e minute, jusqu'à ce que Iqraam Rayners ne clôt le festival offensif à la 78e minute, n'ont pas fait de détails face à la défense congolaise pas rassurante comme en témoignent les dernières statistiques (dix-sept buts encaissés en cinq rencontres).

L'Ouganda et l'Afrique du Sud, chacun compte sept points, ont fait le pas le plus important vers le Maroc 2025. Les deux sélections qui doivent tour à tour affronter le Soudan du Sud ( dernier du groupe avec aucun point) sont à une victoire d'une qualification pour la phase finale de la CAN. La pression est sur les épaules des Diables rouges et le match retour contre l'Afrique du Sud prévu pour le 15 octobre au stade Alphonse- Massamba-Débat est considéré comme celui de la dernière chance.

Pour rester en vie, il faut l'emporter à tout prix. La victoire permettra au Congo de revenir à un point des Bafana-Bafana et retarder dans un premier temps la qualification de l'Afrique du Sud. Mais offensivement l'attaque congolaise peine à trouver la bonne formule pour tirer l'équipe vers le haut. Trois buts seulement en cinq matches, c'est trop faible. Après il faut gagner les deux autres matches de novembre pour espérer éviter la loi sur la confrontation directe qui plaide pour le moment en faveur de l'Afrique du Sud et de l'Ouganda.