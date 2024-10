Algérie: L'Opep et le GECF soulignent le rôle vital du pétrole et du gaz pour l'humanité

ALGER — L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) ont souligné, lors de leur 5éme réunion de haut niveau du dialogue énergétique, l'importance du pétrole et du gaz pour la prospérité et le progrès de l'humanité, indique un communiqué conjoint des deux organisations.

Intervenant lors de cette réunion, tenue jeudi dernier par visioconférence, le Secrétaire général de l'Opep, Haitham Al Ghais a souligné "le rôle vital que jouent le pétrole et le gaz dans la prospérité et le progrès de tous les êtres humains", notant que "le pétrole et les produits dérivés du pétrole sont essentiels à presque tous les aspects de la vie".

Cité par le communiqué, M. Al Ghais a insisté, lors de cette réunion qu'il a coprésidée avec le SG du GECF, Mohamed Hamel, que "la vie sans pétrole et sans gaz est inimaginable", ajoutant que la part combinée du pétrole et du gaz dans le mix énergétique restera supérieure à 53 % en 2050.

A cet effet, il a souligné "le besoin crucial d'investissements adéquats et opportuns pour garantir que l'offre réponde à la demande", rappelant que "rien que pour le pétrole, les besoins totaux d'investissement jusqu'en 2050 sont estimés à 17,4 billions de dollars, soit environ 640 milliards de dollars par an en moyenne".

M.Al Ghais a donc souligné l'importance et la valeur du dialogue et de la collaboration en cours entre l'Opep et le GECF, affirmant que "ces réalités énergétiques nous rappellent pourquoi le travail de nos deux organisations est si essentiel et pourquoi la coopération entre nous est si importante".

Pour sa part, le SG du GECF a mis en avant le solide partenariat entre les deux organisations, qui s'est traduit par une série d'initiatives collaboratives.

"Les deux organisations ont réalisé des progrès significatifs en matière d'échange de données et de participation conjointe aux forums mondiaux sur l'énergie. Ce partenariat est essentiel pour s'orienter dans un paysage énergétique en constante évolution et faire face aux complexités des marchés énergétiques actuels", a indiqué M. Hamel, cité dans le communiqué.

Il a également souligné le rôle durable du gaz naturel et du pétrole dans le futur mix énergétique mondial, rappelant que "les perspectives mondiales du gaz du GECF prévoient que la demande mondiale d'énergie primaire augmentera de 20%, et que la demande de gaz naturel devrait augmenter de 34% d'ici 2050".

Cela souligne l'importance continue du gaz naturel pour le développement durable, l'accès à l'énergie et la durabilité, a-t-il dit.

M.Hamel a, dans ce contexte, noté que "le gaz naturel est plus qu'un simple carburant, il constitue une matière première essentielle dans la production d'engrais et contribue à assurer la sécurité alimentaire mondiale".

A noter que lors de la réunion, les parties ont discuté de questions liées au développement durable, à la pauvreté énergétique, les solutions de cuisson propres, la technologie, l'investissement, la sécurité énergétique, la transparence des données et à l'échange de connaissances, explique le communiqué.

Ils ont également évoqué les perspectives énergétiques à court et à long terme et les incertitudes, défis et opportunités qui y sont liés, ainsi que les négociations multilatérales à venir.

A cette occasion, l'importance de la coopération au niveau technique et de la recherche a été soulignée, ainsi que le résultat positif de la 6ème réunion technique du dialogue énergétique Opep-GECF qui s'est tenue le 3 octobre dernier.

Enfin, il a été convenu de tenir la 6éme réunion de haut niveau du dialogue énergétique Opep-GECF en 2025 au siège du GECF à Doha (Qatar).