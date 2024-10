Maroc: Saad El Hamzaoui, une incarnation de la parfaite intégration d'un Marocain au sein de la société ivoirienne

Abidjan — Humble, courtois et d'une grande modestie, Saâd El Hamzaoui, illustre clairement ce bel exemple d'un Marocain ayant une forte fibre africaine qui a su s'intégrer, en toute harmonie et aisance, au sein de la société ivoirienne.

Sa présence en Côte d'Ivoire depuis l'âge de 18 ans, son esprit ouvert, ses hautes qualités humaines, et sa sociabilité envers tous ceux qui l'ont côtoyé, lui ont valu d'établir, au fil des années, un réseau relationnel important tant en terre de l'Akwaba que dans la région ouest- africaine.

Cette aisance communicationnelle est visible au quotidien chez El Hamzaoui qui ne trouve aucunement de difficulté à "switcher" fluidement d'un français académique (langue de Molière), vers un français version à l'ivoirienne, ou encore vers l'arabe libanais ou tout court, le dialecte marocain dans ses conversations avec ses concitoyens.

Natif de Fès, ce quinquagénaire s'était installé, dès son départ, à Man dans la région de l'ouest ivoirien, où il avait entamé sa carrière en tant que gérant d'une chaîne de magasins, avant de décider dès 1991 de prendre son destin en main pour se lancer dans les affaires.

Animé d'une forte ambition et d'une volonté déterminée de vivre l'aventure de l'entrepreneuriat, El Hamzaoui connu, aussi, par sa persévérance et son dynamisme, ne tardera pas à mettre sur pied sa propre société spécialisée dans les domaines du bâtiment et des transports, sauf que les événements tragiques ayant émaillé la situation politique et sécuritaire en 2002 en Côte d'Ivoire ne lui ont été pas "cléments", puisqu'il va perdre toute son activité pour se retrouver contraint de redémarrer de la case de départ.

%

Ses longues années à Man, ont été concluantes malgré les aléas de la conjoncture, lui permettant de s'adonner aussi à l'action associative et à intégrer le domaine sportif, en occupant le poste de président de "Man Football Club" (première division) de 1998 à 2002, en travaillant hardiment avant de pouvoir sacrer le club, vice- champion de Côte d'Ivoire.

Un exploit lui permettant d'accéder par la grande porte à la Fédération Ivoirienne de Football avec sa nomination en tant que membre de la Commission d'organisation relevant de cette instance footballistique.

Une autre casquette à l'actif de Saad n'est autre chose que : sa passion pour l'entrepreneuriat. Une détermination lui permettant de devenir membre de l'association des entrepreneurs de la région de l'Ouest, chargé des relations avec les administrations publiques.

Une longue expérience et un riche parcours qui ont eu pour effet de permettre à El Hamzaoui d'étendre ses affaires pour se spécialiser dans la distribution en exclusivité du profilé Aluminium en Côte d'Ivoire et dans la sous- région.

Installé entre la capitale économique ivoirienne, Abidjan et la ville balnéaire de San Pédro, El Hamzaoui va vite peaufiner sa carrière dans le domaine des affaires en accédant de 2015 à 2019 aux commandes de la Chambre de Commerce et d'Industrie Marocaine en Côte d'Ivoire.

Une distinction amplement méritée par cet entrepreneur qui voue un grand amour pour son pays d'origine et s'est vite engagé dans la promotion des relations de coopération sud- sud mutuellement avantageuse, telles que prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Au sein de cette instance professionnelle, El Hamzaoui n'a pas lésiné sur les moyens pour insuffler une nouvelle dynamique et promouvoir un esprit renouvelé d'engagement à la faveur d'un développement du réseau des affaires et à la promotion des entreprises marocaines à travers, la consolidation de leur position dans le tissu économique ivoirien.

"J'ai toujours agi en sorte pour faire de la Chambre de Commerce et d'Industrie, le creuset de développement du secteur privé maroco-ivoirien. Nous avons essayé d'être la courroie de la transmission entre les entreprises et l'Etat ivoirien", a-t-il confié à la MAP.

Dans la foulée, il a mis en relief l'excellence des relations unissant le Maroc et la Côte d'Ivoire ainsi que les liens de fraternité profonde entre les deux peuples et ce, grâce à l'impulsion soutenue et forte donnée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président ivoirien, Alassane Ouattara.

M. El Hamzaoui s'est dit confiant quant à l'avenir du partenariat maroco- ivoirien, faisant savoir qu'il existe encore d'énormes opportunités à saisir pour aller de l'avant et promouvoir davantage cette coopération exemplaire.

Et ce n'est pas tout pour El Hamzaoui qui a toujours cru fort comme du fer que le sérieux finira par payer. Ainsi, à partir de Juin dernier, il a pu ajouter une autre corde à son arc, en étant nommé Consul honoraire du Congo Brazzaville à San Pédro, en Côte d'Ivoire.

Joignant l'utile à l'agréable, El Hamzaoui ne ménage aucun effort à la faveur de la promotion et de la dynamisation des relations d'affaires entre Brazzaville, Abidjan et Casablanca, capitale économique du Royaume.

Une nomination qui s'inscrit en droite ligne de la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et dans l'intérêt particulier que le Souverain ne cesse d'accorder à la promotion des liens avec l'Afrique et d'y investir massivement, tout en plaçant le Continent au rang de priorité des priorités.