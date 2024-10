Maroc: Gala annuel de l'AmCham 2024 - Focus sur le partenariat stratégique Maroc-USA

Casablanca — Le partenariat stratégique entre le Maroc et les États-Unis a été célébré, vendredi soir à Casablanca, lors du gala annuel de la Chambre de Commerce Américaine au Maroc (AmCham), en présence d'un parterre de personnalités marocaines et américaines.

Ce Gala a été une occasion pour les deux nations de réaffirmer leur engagement à renforcer leur partenariat économique et de multiplier les échanges commerciaux dans les années à venir.

S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour a rappelé que cette année marque le vingtième anniversaire de l'Accord de libre-échange (ALE) entre les deux pays, appelant à une évaluation approfondie de cet accord afin de mieux équilibrer les échanges commerciaux.

Bien que le volume du commerce ait été multiplié par 2,5 à 3 au cours des deux dernières décennies, les importations du Maroc depuis les États -Unis demeurent largement supérieurs aux exportations marocaines, a souligné M. Mezzour.

"Nous avons des opportunités incroyables à offrir aux entreprises américaines, en leur permettant d'augmenter leur part de marché en Europe, en Afrique et au-delà", a-t-il affirmé.

De son côté, le ministre de l'Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a estimé que la collaboration fructueuse entre le Maroc et les États-Unis se manifeste à travers les entreprises, les corporations, les emplois et les investissements, et s'étend également au transfert de technologies.

%

Il a en outre évoqué les efforts des deux pays pour renforcer l'écosystème entrepreneurial et favoriser l'insertion des jeunes sur le marché du travail, saluant la contribution des entreprises américaines à la création d'emplois au Maroc.

Grâce au partenariat Maroc-USA, pas moins de 15 écoles de formation professionnelle ont été construites, offrant une formation à des milliers de jeunes, a poursuivi M. Sekkouri, notant que parmi ces jeunes, plus de 80 à 85% ont réussi à décrocher un emploi.

Pour sa part, l'ambassadeur des États-Unis au Maroc, Puneet Talwar, a mis l'accent sur les liens solides et croissants entre les entreprises et les économies des deux pays, ajoutant que cette dynamique est un signe clair de la vitalité de la coopération entre le Maroc et les États-Unis.

Ainsi, M. Talwar a mis en avant la stabilité et la sécurité du Royaume, la gestion macroéconomique solide et l'infrastructure de classe mondiale, notant que le port de Tanger Med, devenu le premier port d'Afrique et de la Méditerranée, est un exemple de réussite des initiatives stratégiques du Maroc.

Le Maroc se positionne comme une porte d'entrée vers l'Afrique et un partenaire clé pour les investisseurs américains, offrant des opportunités de croissance considérables, a-t-il dit, considérant qu'une coopération renforcée entre les deux nations permettra de garantir une prospérité commune et une relation toujours plus solide.

Dans ce même sillage, la directrice générale de l'AmCham au Maroc, Rabia El Alama, a mis en lumière le rôle de la Chambre dans la promotion des échanges commerciaux et des opportunités d'investissement, rappelant les efforts continus de l'AmCham pour soutenir les entreprises marocaines et américaines à travers divers programmes de coopération.

Ce gala est une occasion de célébrer le partenariat unique liant le Maroc et les Etats Unis, fondé sur des valeurs communes et un respect mutuel, a-t-elle indiqué, rappelant que de nombreux succès ont déjà été réalisés, comme le traité d'amitié de 1786, l'accord de libre-échange unique en Afrique signé en 2004, ainsi que le premier dialogue stratégique en 2012.

Le partenariat Maroc-USA continue de se renforcer grâce à des initiatives stratégiques et des échanges soutenus, avec un focus particulier sur la création d'emplois et l'insertion des jeunes sur le marché du travail.