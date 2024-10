Maroc: Casablanca - La 3ème édition de 'L'Débat', un espace de dialogue intergénérationnel (Participants)

Casablanca — Les participants à la 3ème édition de "L'Débat", tenue vendredi soir à Casablanca, ont souligné que cette rencontre constitue un espace de dialogue intergénérationnel, offrant aux jeunes l'opportunité d'exprimer leurs idées devant des acteurs de différents domaines.

Lors de cette rencontre, organisée par l'association "Marocains Pluriels" sous le thème "Ecoutons les !", les intervenants ont discuté de diverses questions concernant la jeunesse, notamment l'éducation, l'emploi, ainsi que les moyens de transmettre les aspirations et attentes des jeunes et de les impliquer dans la conception de programmes et politiques les concernant.

À cette occasion, Lamia Radi, présidente de la Fondation "Mémoires pour l'Avenir" a soutenu que "L'Débat" est une opportunité permettant aux jeunes de s'exprimer et de faire connaître leurs aspirations, dans le but de créer un lien entre les programmes et politiques en cours de mise en oeuvre.

"Trop souvent, nous concevons des projets et des politiques pour les jeunes. Il est temps de changer cette approche et de créer des initiatives avec eux, en phase avec leurs aspirations et leurs désirs", a-t-elle souligné, dans une déclaration à la MAP, notant l'importance cruciale de ce type d'événement, qui sert de pont entre les décideurs politiques et la jeunesse.

De son côté, Ahmed Ghayet, président de l'association "Marocains Pluriels", a affirmé que cet événement rassemble un groupe de jeunes Marocains actifs dans divers domaines, culturels, associatifs et autres, leur offrant un espace pour s'exprimer et partager leurs expériences et compétences avec leurs pairs.

Il a appelé, à ce titre, à écouter la voix des jeunes et leurs revendications avec respect, et à adopter des approches qui placent les jeunes au coeur des programmes de développement.