Maroc: L'ONEE met en service de nouveaux projets pour renforcer l'alimentation en eau potable à Sefrou et Boulemane

Fès — L'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable (ONEE)- branche Eau, a annoncé, la mise en service, en septembre dernier, de deux projets pour le renforcement et la sécurisation de l'alimentation en eau potable au niveau d'El Manzal (province de Sefrou) et Outata El Haj (province de Boulemane) ainsi que les douars relevant de ces deux villes.

Le projet d'El Manzal, dont l'exploitation a démarré le 20 septembre dernier, a porté sur la construction et l'équipement d'un nouveau forage d'eau à Ain El Ghrab, pour l'approvisionnement de la population de cette ville et les douars qui y relèvent en eau potable, après s'être assuré de la qualité de son eau, indique un communiqué de l'ONEE, faisant état d'un débit de 11 Litres/seconde.

L'Office a ajouté que le deuxième projet, dont l'exploitation a commencé le 23 septembre dernier, porte sur la construction et l'équipement d'un nouveau forage d'eau à Tissaf pour approvisionner les habitants d'Outat El Haj en eau potable après s'être assuré de la qualité de son eau. Ce forage permettra, selon la même source, de produire un débit allant jusqu'à 10 litres/seconde.

Ces opérations, réalisées en coordination avec l'Agence du Bassin Hydraulique de Sebou, interviennent dans le cadre de la poursuite des efforts de l'Office pour atténuer les effets des années successives de sécheresse, qu'ont connues ces régions à cause du manque des précipitations.

Selon le communiqué, ces projets, qui ont permis de répondre à la demande en eau potable dans ces localités, devront contribuer également à améliorer les conditions de vie des populations.

L'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable a souligné que ses équipes travaillent sans relâche pour garantir l'approvisionnement des citoyens en eau potable dans les meilleures conditions, appelant les différents acteurs ainsi que les citoyens et citoyennes à rationaliser la consommation de cette denrées à travers une utilisation responsable et rationnelle.