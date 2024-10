Maroc: Taourirt/INDH - Approbation de 20 projets pour plus de 8 MDH

Taourirt — Le Comité provincial du développement humain (CPDH) de Taourirt a approuvé, récemment lors de sa dernière réunion, 20 projets pour une enveloppe globale d'environ 8,155 millions de dirhams (MDH).

Il s'agit de 16 projets d'approvisionnement en eau potable pour un montant de 5.255.000 DH, deux projets pour l'extension du réseau électrique (1.050.000 DH), un projet pour l'équipement de la maison des personnes âgées (1 MDH) et un autre relatif à la construction et l'équipement du centre d'accueil Ouled Marzouk dans la commune de Mechraa Hammadi (850.000 dirhams).

Cette réunion, présidée par le gouverneur de la province de Taourirt, Larbi Touijer, président du CPDH, a été marquée également par l'approbation d'une convention de partenariat pour la construction et l'équipement d'une maison de l'étudiante (Dar Attaliba) à El Aïoun Sidi Mellouk avec une enveloppe estimée à 7,6 MDH.

S'exprimant à cette occasion, M. Touijer a souligné que les projets initiés par le CPDH ont accordé une importance particulière à la promotion du capital humain, ce qui a permis d'améliorer l'accès aux équipements et services de base, notamment dans les zones les moins équipées, ainsi que d'accompagner et d'intégrer les personnes en situation de précarité.

Ces projets, a-t-il enchainé, ont permis également d'intégrer les jeunes dans l'environnement économique, d'améliorer la santé maternelle et infantile à travers la réhabilitation et l'appui à la gestion de Dar Al Oumouma, d'équiper des structures sanitaires, ainsi que d'encourager la scolarisation en assurant le transport scolaire et en construisant et en équipant Dour Attalib et Dour Attaliba.

Il a salué, dans ce sens, l'impact significatif de ces projets sur les catégories cibles, notant qu'ils ont facilité l'accès d'une population importante du milieu rural à divers services et infrastructures de base et ont assuré des services sociaux de haute qualité aux personnes en situation de précarité, en plus de la création de nouvelles opportunités et perspectives d'emploi, l'amélioration des revenus au profit des jeunes de la province et la réduction du décrochage scolaire, en particulier parmi les élèves du monde rural.