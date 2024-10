Maroc: Exposition photographique à Rabat en célébration du 65e anniversaire des relations diplomatiques entre le pays et la Hongrie

Rabat — Une exposition photographique intitulée "La magie du moment", de la photographe hongroise Adrienn Ádám, s'est tenue, vendredi à Rabat, en célébration du 65e anniversaire des relations diplomatiques entre le Maroc et la Hongrie.

L'exposition, tenue à la gare de Rabat-Agdal, à l'initiative de l'ambassade de Hongrie à Rabat, en collaboration avec l'Office national des chemins de fer (ONCF) se propose de mettre en relief la diversité des paysages et la richesse du patrimoine naturel et culturel au Maroc et en Hongrie, tout en célébrant les valeurs humaines communes et l'amitié solide entre les deux pays.

Les visiteurs, qu'ils soient passagers ou simples curieux, ont pu découvrir une sélection de photographies prises par Adrienn Ádám dans son pays natal, la Hongrie ainsi qu'au Maroc.

Dans une déclaration à la MAP, l'ambassadeur de la Hongrie au Maroc, Miklós Tromler, s'est félicité de la tenue de cet événement dans "ce lieu mythique et emblématique qui reflète la richesse et la diversité de la civilisation marocaine". Il a souligné que ce genre de manifestations artistiques illustre le partenariat stratégique entre la Hongrie et le Maroc, notamment sur le plan culturel.

L'ambassadeur a également affirmé que le choix de la photographie pour célébrer le 65e anniversaire des relations entre les deux pays "permet de transcender les barrières linguistiques, offrant une communication visuelle où la photo exprime ce que les mots ne peuvent pas dire".

De son côté, l'artiste Adrienn Ádám a affirmé qu'elle a tenté, à travers ses photographies, de mettre en lumière les similitudes culturelles et esthétiques entre la Hongrie et le Maroc. "J'ai cherché à capturer des moments magiques de situations uniques aussi bien au Maroc qu'en Hongrie, en montrant des lieux et des personnes dont la ressemblance n'est pas toujours évidente, mais dont l'essence reflète les valeurs communes que nous célébrons dans nos cultures respectives", a-t-elle expliqué.

Adrienn Ádám a commencé la photographie comme passe-temps à l'âge de 16 ans, avant de présenter sa première exposition personnelle à Szolnok, sa ville natale, en 2016. Il y a trois ans, elle a publié l'album photo "La magie du moment".