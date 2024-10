Maroc: El Jadida - Environ 210 femmes bénéficient d'une caravane médicale de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus

El Jadida — Environ 210 femmes ont bénéficié des services d'une caravane médicale de sensibilisation et de dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus, organisée vendredi au Centre de santé de la commune de Zaouiet Saiss, située à Sidi Smaïl (province d'El Jadida).

Dans le cadre de cette caravane médicale, organisée par le Comité préfectoral de développement humain (CPDH) d'El Jadida, en partenariat avec la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale à El Jadida et en coordination avec la commune de Zaouiet Saiss, environ 150 femmes ont également bénéficié d'un dépistage et d'analyses de la syphilis et du VIH.

À cet égard, Khalil Ahl Ben Taleb, cadre à la division de l'Action sociale à la préfecture de la province d'El Jadida, a souligné, dans une déclaration à la MAP, que cette caravane médicale s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) visant à rapprocher les services de santé et à faciliter l'accès aux soins essentiels pour les populations des zones éloignées et vulnérables.

M. Ahl Ben Taleb a indiqué que l'INDH a programmé une série de caravanes médicales dans la province, couvrant 11 communes en plus des établissements pénitentiaires, qui se dérouleront sur les mois d'octobre, novembre et décembre de l'année en cours. Il a précisé que ces caravanes médicales concernent principalement la gynécologie, le dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus, ainsi que la santé maternelle et infantile.

De son côté, Raja Khramez, responsable de l'unité d'organisation, d'évaluation et de contrôle des programmes de santé au service Réseaux des centres de santé à la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale à El Jadida, a indiqué que cette caravane médicale s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus, lancée par le ministère du 1er au 31 octobre courant sous le slogan "Votre dépistage maintenant est sécurité et assurance.. N'hésitez pas".

Elle a expliqué que ce dépistage cible les femmes et les mères âgées de 40 à 69 ans pour le dépistage précoce du cancer du sein et de 30 à 49 ans pour le dépistage précoce du cancer du col de l'utérus.

Mme Khramez a fait savoir que le programme des caravanes médicales fonctionne à trois niveaux : le premier concerne le dépistage des cas pathologiques, le deuxième concerne les centres de référence et l'examen radiologique gratuit du sein, tandis que le troisième niveau concerne l'orientation des cas complexes vers les centres oncologiques spécialisés disposant d'équipements avancés et de ressources humaines qualifiées pour le suivi de ces cas.

Cette caravane médicale a été assurée par une équipe comprenant du personnel médical, dont deux médecins spécialisés en gynécologie-obstétrique, deux infirmières spécialisées en obstétrique (sages-femmes), une infirmière polyvalente et une infirmière technicienne.