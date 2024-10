Ile Maurice: Véritable casse-tête pour les alliances

Huit jours après la dissolution du Parlement, le flou persiste toujours autour de plusieurs candidats qui seront appelés à briguer les suffrages lors des législatives. Ce cafouillage est notamment persistant dans le camp gouvernemental comme en atteste la réunion tendue de l'Alliance Lepep, qui a eu lieu dans l'après-midi de mardi, à Petit-Raffray.

Ainsi, l'on a vu comment les agents du Mouvement socialiste militant (MSM) ont fait entendre leur voix lors de cette réunion - où étaient présents Maneesh Gobin, Joe Lesjongard ou encore Prakash Maunthrooa - pour demander que leurs deux députés de la circonscription Grand-Baie-Poudre-d'Or (no 6) aient une deuxième investi- ture. À la suite de cela, le MSM a dû battre en retraite et a finalement annoncé qu'un ticket avait été donné à Avinash Teeluck pour les prochaines législatives. Quant à Anjiv Ramdhany, selon des informations obtenues, il serait envoyé dans la circonscription Mahébourg-Plaine-Magnien (no 12) afin de labourer le terrain pour le compte de l'Alliance Lepep. (À voir le texte de Décryptage également)

Mais ce n'est pas qu'au no 6 que la situation est telle. À neuf jours du Nomination day, il y a d'autres candidats qui sont en suspens. Comme Ravi Rutnah dans la circonscription Pamplemousses- Triolet (no 5). À ce jour, même s'il est présent sur le terrain, il n'a pas été ouvertement confirmé que l'avocat très controversé y serait candidat. Puis, au no 13 (Rivière-des-Anguilles-Souillac), l'on ne sait toujours pas qui sera aux côtés de Renganaden Padayachy et de Kailesh Jagutpal. Si deux noms reviennent sans cesse, rien n'est à ce jour confirmé et aucune présence n'a été notée de leur part sur le terrain.

Du côté de l'Alliance du changement, c'est dans la circonscription Port-LouisNord-Montagne-Longue (no 4) que l'on peine à savoir qui sera candidat aux côtés d'Ashok Subron et de Ludovic Caserne. Le choix, nous revient-il, se porte entre l'ex-animatrice Anabelle Savabaddy ou Jasmine Toulouse. La dernière nommée avait été «placée» dans la circonscription no 1, mais avec la venue de Kugan Parapen, les plans ont changé.

Il y a aussi un flou quant aux candidats de l'Alliance du changement dans la circonscription no 7 (Piton-Rivière-du-Rempart), où seul le nom de Kaviraj Sukon est confirmé à l'heure actuelle, et au no 10 (Montagne-Blanche-GrandeRivière-Sud-Est), où plusieurs noms sont cités, mais jusqu'ici rien d'officiel n'a transpiré. Avec la démission de Zahid Nazurally et d'Ismaël Rawoo du Muvman Liberater (ML), la donne, nous dit un proche de l'opposition, pourrait changer et l'un des deux pourrait être casé pour le compte de l'Alliance du changement. Cependant, Navin Ramgoolam a lui-même soutenu en conférence de presse, jeudi, qu'il n'y avait à ce jour aucun contact avec les démissionnaires du ML, mais que ces derniers avaient signifié le souhait de le rencontrer. Est-ce que cela pourrait aboutir à quelque chose ? Il faudra sans doute attendre le 21 octobre, jour de la présentation des candidats par l'Alliance du changement.