Maroc: Les relations maroco-azerbaïdjanaises au menu d'un colloque à Rabat

Dakar — Le Maroc et l'Azerbaïdjan ont passé en revue, lors d'un Colloque tenu vendredi à Rabat, les relations entre les deux pays dans le but de renforcer la coopération bilatérale qui existe déjà dans différents secteurs économiques, a-t-on appris de source médiatique.

Cette rencontre est organisée à l'initiative de l'ambassade de la République d'Azerbaïdjan au Maroc et l'Association d'amitié maroco-azerbaïdjanaise et en partenariat, avec l'Université Mohammed V de Rabat.

Axée sur le thème "les relations maroco-azerbaïdjanaises : histoire et défis", cette rencontre a été marquée par la présentation d'exposés sur les relations bilatérales entre le Maroc et l'Azerbaïdjan, dans divers domaines de la coopération diplomatique, économique et commerciale.

L'enseignant-chercheur à l'Université Ibn Zohr, l'université multidisciplinaire de Taroudant, Dr Jassem Salah a rappelé les "relations politiques fortes" que l'Azerbaïdjan entretient avec le Royaume du Maroc depuis son indépendance en 1992, rapporte l'Agence de presse nationale d'Azerbaïdjan (AZERTAC).

Il estime que "l'annulation du visa entre le Maroc et l'Azerbaïdjan peut être une excellente opportunité pour intensifier les échanges économiques, stimuler les investissements directs étrangers et encourager le tourisme".

Selon lui, "cette décision facilitera la circulation des investisseurs et entrepreneurs et ouvrira la voie à de nouvelles coopérations dans des secteurs tels que l'agriculture, l'artisanat et les technologies de l'information".

%

Jassem Salah est d'avis que cette mesure relative au visa "représente le début d'une nouvelle phase dans les relations bilatérales entre le Maroc et l'Azerbaïdjan, et ouvre des horizons prometteurs pour le développement des échanges économiques et commerciaux".

L'enseignant chercheur estime, par ailleurs, que cette coopération pourrait devenir un exemple de partenariat économique basé sur la confiance mutuelle et les bénéfices partagés, offrant ainsi un avenir prospère aux deux pays.

L'ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan au Maroc, Nazim Samadov, a axé sa communication sur la nature des relations diplomatiques distinguées qui unissent les deux pays depuis plus d'une trentaine d'années.

M. Samadov a mis l'accent sur les "étapes très importantes [qui] ont été franchies dans le cadre de programmes (...) adoptés afin de réaliser des intérêts communs, à travers la coopération dans divers domaines économiques, politiques et culturels".

Le diplomate estime également que l'annulation du visa ouvre la voie à de futurs projets de programmes qui permettront de renforcer l'échange de visite touristique entre les citoyens des deux pays et faciliter les voyages via une ligne aérienne directe, en plus d'améliorer le transport maritime.

Le président de l'Association d'amitié Azerbaïdjan-Maroc, Muhammad Fakiri, a de son côté, porté son intervention, sur les relations culturelles développées entre les deux pays.

Les participants à ce colloque ont entre autres recommandé la création d'un comité mixte pour superviser la coopération économique, le développement de plateformes virtuelles pour faciliter les échanges commerciaux et l'exploration de nouveaux secteurs tels que les technologies de l'information, de l'éducation et des énergies renouvelables.