Afrique: Éliminatoires CAN 2025 - Les Congolais appelés à s'unir autour de l'équipe nationale

Quelques heures après la défaite de l'équipe nationale de football, 0-5 face aux Bafana-Bafana d'Afrique du Sud, le 11 octobre, dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), le président de la commission ad hoc de la Fédération congolaise de football (Fécofoot), William Bouaka, a invité le public congolais à soutenir les Diables rouges, mardi lors du match retour.

William Bouaka demande que les Congolais fassent bloc derrière l'équipe afin de booster le moral des joueurs. Il pense que la défaite du 11 octobre n'est pas une fatalité. Pour lui, en étant 3e, le Congo garde encore toutes ses chances de qualification. Ainsi, il invite les fans à ne pas s'acharner sur les athlètes, car à l'heure actuelle le plus important c'est le soutien et la cohésion nationale.

« Concernant le prochain match, nous lançons un vibrant appel à l'endroit de nos compatriotes pour leur demander de soutenir ces jeunes. Nous ne devrons pas les démoraliser. Ils ont besoin de notre soutien, car rien n'est encore perdu. Nous devrons les rassurer. Inutile de trouver un bouc émissaire, nous voulons juste pousser les joueurs vers la victoire. Ils ont besoin de l'engouement et de comprendre qu'ils nous ont déçus, mais nous sommes toujours là. Tout est pris en compte pour que l'équipe gagne. Le moment n'est pas aux critiques, mais au soutien et à la cohésion. Il n'y a pas de complaisance, mais je parle d'indulgence », a indiqué William Bouaka.

%

Il a expliqué que c'est difficile de subir ces genres de défaites, mais le moment n'est pas propice pour culpabiliser les athlètes. William Bouaka et son équipe ont promis ramené à l'ordre le staff technique des Diables rouges et les joueurs tout en les invitant à ne pas perdre le moral. « Notre football a été rendu malade. Le moment n'est pas propice pour faire des procès d'intention. Nous devrons simplement travailler pour trouver des solutions afin de permettre à notre football de retrouver ses lettres de noblesse », a-t-il déclaré devant la presse.

Selon lui, l'heure n'est pas aux invectives. Il prône l'unité des forces et énergies autour de l'équipe nationale afin de la pousser à la victoire, ce mardi 15 octobre lors du match retour contre les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Les joueurs congolais sont déjà de retour à Brazzaville. Ils veulent donner le meilleur pour se relancer dans ces éliminatoires de la CAN, Maroc 2025. Logé dans le groupe K, le Congo occupe la troisième place avec trois points derrière l'Ouganda (7points) et l'Afrique du Sud (7 points). Le Soudan du Sud avec zéro point est dernier.

Au nom de la commission ad hoc, il a, par ailleurs, présenté un plan de relance du football congolais. Sans pour autant pointer du doigt les anciens dirigeants, William Bouaka a expliqué qu'il est nécessaire de travailler en harmonie avec tous les acteurs et toutes les structures pour donner envie et rassurer ceux qui veulent faire carrière dans ce sport. « Le mal de l'équipe nationale est dû au manque d'organisation, à l'abandon de certains clubs et le manque de management.

Nous ne sommes pas là pour notre propre compte mais pour le bien des athlètes, des clubs et dirigeants. Nous devrons améliorer notre championnat en soutenant les équipes. Nous voulons tracer un chemin pour aider ceux qui viendront après nous de poursuivre le travail du développement et l'amélioration de notre discipline tant aimée », a-t-il fait savoir.

A propos de la correspondance de la Fédération internationale de football association qui réitère les noms des personnes devant gérer le compte bancaire Fifa forward au Congo, William Bouaka confirme que la Fifa a raison puisque cet argent est destiné à l'investissement des projets footballistiques. A cet effet, la Fifa doit s'assurer de certains aspects et dynamisme des nouveaux dirigeants de la Fédération avant d'utiliser ces fonds. A en croire le président de la commission ad hoc de la Fecofoot, le bureau exécutif révoqué n'a initié aucun projet en lien avec ces fonds durant ces dernières années.