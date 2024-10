Congo-Brazzaville: Scolarisation des enfants autochtones - Le Capv satisfait des avancées significatives dans la Lekoumou

Dans le cadre de la pérennisation de son projet" Incitation à la scolarisation des enfants autochtones au Congo et en Afrique", le Cercle des actions sociales pour la prise en charge de la personne vulnérable (Capv) a effectué une descente, le week-end dernier, dans département de la Lekoumou, pour apporter les fournitures scolaires aux enfants autochtones. A l'issue de cette mission, Oraire Mesmin Oba, président de cette ONG, s'est réjoui des avancées significatives enregistrées dans la scolarisation des enfants autochtones.

Présent dans ce département depuis près d'une décennie à travers son projet " Incitation à la scolarisation des enfants autochtones", le président du Capv se dit satisfait de la prise de conscience peu à peu des peuples autochtones dans la scolarisation des enfants même s'il reste encore beaucoup à faire. « Nous avons scolarisé au titre de l'année scolaire 2023-2024, 62 enfants autochtones, mais en fin d'année, nous sommes restés avec 40 à Missama et 15 à Mongo sur une quarantaine enregistrée à la rentrée. Pour nous, c'est déjà une avancée significative parce que, quand nous avons lancé ce projet, il y a quelques années, on avait que dix enfants au niveau du département du Kouilou », a-t-il indiqué.

S'expliquant sur les causes de décrochage très tôt des enfants autochtones, le pasteur Oraire Mesmin a évoqué l'extrême pauvreté des familles. « Il y a tout d'abord le problème de l'hygiène des enfants autochtones qui se pose, car ils ne prennent pas en compte l'hygiène et quand ils se sentent critiqués par les amis, ils décrochent et ne reviennent plus. Le deuxième problème, c'est leur habitat. Les autochtones vivent dans les huttes construites à base des feuilles de bananiers et de palmiers, quand les eaux de pluies tombent, les fournitures que nous ramenons difficilement de Pointe-Noire se mouillent. Ils ne peuvent plus aller à l'école. Et le troisième problème, c'est l'alimentation », a signifié Oraire Mesmin Oba.

En effet, pour pallier ces difficultés, le Capv pilote également un projet d'améliorer des conditions de vie des autochtones du département de la Lekoumou par la construction des maisons en planches éclatées. "Nous avons déjà un site pour la construction des dortoirs des ménages qui ont des enfants scolarisés, mais il nous manque le financement. Toutefois, grâce à la contribution des membres de l'association, nous avons déjà construit au moins cinq maisons. Cela est très insignifiant par rapport au nombre de ménages », a-t-il ajouté.

Très serein dans la mission qu'il mène depuis plusieurs années, Oraire Mesmin Oba a lancé un vibrant appel aux autorités compétentes afin de lui accorder l'exonération douanière des matériaux de construction (pointes et tôles) qu'il espère recevoir de ses partenaires étrangers afin d'étendre son projet d'incitation à la scolarisation des enfants autochtones au niveau national. « Ce projet, nous le voulons national, c'est pourquoi je demande aux autorités de nous donner la main forte ».

Notons que, cette année, le Capv a bénéficié d'un accompagnement très soutenu des associations Don du Coeur et Mwana " un enfant un sourire ", ainsi que des individualités qui ont réagi favorablement à sa demande d'aide en faveur des enfants autochtones. Ce qui a permis à l'ONG d'organiser une grande action de remise des fournitures scolaires aux enfants des villages, Missama, Mongo, Bekole et Mfoura, dans le département de la Lekoumou, en présence des responsables des écoles communautaires.

Les vêtements et les vivres ont été aussi donnés aux ménages autochtones de Missama à 15km de Sibiti et Mongo à 20 km du chef lieu du département. « Je vous souhaite bon vent et vous remercie de toujours penser à nos enfants vulnérables, cela n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, vous avez compris que l'école est l'affaire de tous, l'Etat seul ne peut pas régler toutes les questions d'école.

Le geste que vous avez apporté ici à nos enfants autochtones du village Missama nous va droit au coeur. Nous aurons l'occasion de le traduire dans les faits auprès de nos responsables », s'est réjoui le directeur de l'école de Missama. Outre la Lekoumou, le Capv a touché cette année le Niari et la Bouenza où il a envoyé les fournitures scolaires pour distribuer aux enfants autochtones desdits départements.