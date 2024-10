Congo-Brazzaville: Port autonome de Pointe-Noire - L'ambassadeur de Turquie au pays visite les installations portuaires

En séjour de travail dans la ville océane, Hilmi Ege Turemen, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie en République du Congo, a visité le 8 octobre les installations portuaires et aussi le périmètre concédé à la société turque Albayrak à la suite du contrat de concession signé en début d'année entre le Port autonome de Pointe-Noire (PAPN) et cette société.

L'accord de concession entre le PAPN et la société turque Albayrak a pour objet la gestion et l'exploitation des trafics vrac et conventionnel via la société Al Port Pointe-Noire filiale du Groupe Albayrak. « Notre convention est déjà mise en œuvre. Certes, nous avons connu quelques périodes d'explication à l'endroit des salariés et partenaires sociaux étant donné que ce contrat entraîne quelques réformes au niveau du Port autonome de Pointe-Noire. Cela a donc permis de rassurer ceux qui avaient quelques réticences face à ce contrat. L'on peut affirmer aujourd'hui que c'est un contrat qui va être gagnant-gagnant.

Cela a été conforté aussi par la récente visite de la délégation du PAPN conduite par le directeur général adjoint à Conakry en Guinée. Dans la délégation figuraient quelques syndicalistes. Ainsi, dans la capitale guinéenne, ils ont vu le travail qu'effectue Al Port Conakry en Guinée et qui donne entière satisfaction», a dit Séraphin Bhalat, directeur général du PAPN en accueillant au siège administratif le diplomate turc. « Je connais le professionnalisme et l'expérience de la société Al Port. Je puis vous rassurer que ce contrat va tisser davantage les liens économiques entre nos deux pays et renforcer la coopération entre le Congo et la Turquie », s'est exprimé Hilmi Ege Turemen.

Ainsi, les différentes installations portuaires tout comme le chantier de modernisation du quai Ouest du Port concédé à la société Albayrak pour la manutention du trafic vrac et conventionnel ont été visitées par la délégation turque et congolaise qui a aussi apprécié la présence de certains équipements de la société comme les deux grues qui vont servir à la manutention.

Grâce à ces équipements et ces investissements, le PAPN ne cesse d'afficher ses ambitions de devenir un hub de transbordement vers les ports voisins et de transit à destination des pays enclavés de la région comme la RCA et la RDC.