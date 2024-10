Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire 2024-2025 - Des kits scolaires distribués à 956 élèves autochtones

L'ONG Espace Opoko, qui fait la promotion de l'éducation des enfants autochtones, a lancé depuis le 1er octobre une campagne de distribution de kits scolaires dans plusieurs départements du Congo où fréquente cette couche de la population.

L'ONG Espace Opoko que préside Averty Ndzoyi poursuit sa mission en faveur des enfants autochtones à travers la distribution de kits scolaires qu'elle a lancée depuis le 1er octobre. Actuellement, les équipes de l'ONG Espace Opoko sillonnent les districts de Bambama, Sibiti, Zanaga et Komono dans le département de la Lékoumou, ainsi que les districts de Mokeko et Sembé dans le département de la Sangha, de même que les localités de Gamboma dans le département des Plateaux et Impfondo dans le département de la Likouala.

La distribution des kits constitués des fournitures scolaires nécessaires à 956 enfants autochtones dans des zones souvent reculées illustre l'engagement constant de l'ONG Espace Opoko à soutenir les communautés les plus marginalisées du pays. En effet, chaque année, l'ONG Espace Opoko étend progressivement ses actions pour atteindre un plus grand nombre de villages autochtones et garantir que tous les enfants aient accès à une éducation de qualité. Et cette année, l'ONG Espace Opoko a renforcé son impact avec une vaste campagne, permettant aux enfants de démarrer la rentrée scolaire dans de meilleures conditions.

En parallèle de cette initiative, l'ONG Espace Opoko fait face à des défis croissants, notamment en matière de logements et de prise en charge des étudiants. Actuellement, Espace Opoko soutient quatorze étudiants autochtones à Brazzaville, en leur fournissant logement, nutrition et frais de scolarité. En août dernier, quatre lycéens du programme ont été admis au baccalauréat. A cet effet, l'ONG Espace Opoko avait sollicité l'aide du gouvernement pour les loger et les nourrir à Brazzaville afin qu'ils puissent accéder à l'université. Cependant, face à l'absence de réponse, l'ONG Espace Opoko a dû louer un deuxième appartement pour loger les filles, augmentant ainsi considérablement son budget.

Dans un développement encourageant, le président d'Espace Opoko a annoncé que l'ONG est sur le point d'accueillir dans son internat scolaire pour lycéens autochtones à Sibiti un nouvel élève provenant d'une communauté autochtone de Gamboma. Cette initiative vise à garantir que les lycéens de différentes régions puissent bénéficier d'un environnement propice à leur réussite académique. C'est ainsi que face à cette situation, l'ONG lance un appel au gouvernement et aux organismes présents au Congo pour les accompagner dans leur mission.

« Nous souhaitons continuer à offrir les mêmes chances de réussite aux enfants autochtones de la République du Congo. Mais, pour cela, nous avons besoin d'un soutien accru de toutes les parties prenantes. Imaginez-vous que notre programme était à 512 élèves, mais cette année, il est passé à 956 élèves, cela nécessite un soutien accru comme je viens de le dire », a-t-il indiqué, lançant l'invite aux personnes morales et physiques sensibles à l'égalité de la scolarité de tous les enfants du Congo.

Par ailleurs, au moment où les enfants ont repris le chemin de l'école avec la rentrée scolaire, l'ONG Espace Opoko réaffirme son engagement en faveur de l'éducation des plus vulnérables. Que ce soit par la distribution de kits scolaires ou par la prise en charge des étudiants, l'ONG Espace Opoko et son président Averty Ndzoyi restent convaincus que l'éducation est la clé pour garantir un avenir meilleur aux enfants autochtones du Congo.