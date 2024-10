Algérie: Plus de 150 participants aux 6èmes journées internationales de l'éthique médicale les 18 et 19 octobre à Oran

ORAN — Plus de 150 spécialistes nationaux et internationaux prendront part aux 6èmes journées internationales de l'éthique médicale, qui auront lieu les 18 et 19 octobre à Oran, a-t-on appris des organisateurs.

Organisées par l'observatoire du handicap, de la réadaptation, de l'éthique en santé (OHRES) et du service de médecine légale du CHU d'Oran, sous le thème "Ethique et soins en santé", ces journées verront la participation d'experts algériens des différents établissements hospitaliers du pays, ainsi que d'autres experts étrangers de Tunisie, d'Egypte, de France et des Etats-Unis d'Amérique, a indiqué le Professeur Salim Boumeslout, chef du service de médecine légale du CHU d'Oran et président du comité scientifique de cette manifestation.

Plusieurs axes seront abordés, deux jours durant, dont l'accès aux soins, sachant que plusieurs volets seront discutés, notamment "la santé publique et les systèmes de soins", "les implications législatives et juridiques", "le rôle des aides médicales, problème de la nomenclature des actes, le remboursement et la réalité du terrain", entre autres. Il sera question également d'aborder d'autres axes comme "les soins et fin de vie" et "les nouvelles technologies", a souligné Pr Boumeslout.

Plusieurs communications sont programmées, à l'instar de "la communication dans la relation de soins : un art à maitriser pour mieux aider", "l'hôpital du futur", "repères éthiques face aux inégalités d'accès aux soins", et "revisiter le serment d'Hippocrate à l'ère de l'intelligence artificielle : réflexions d'un juriste face aux défis du couple éthique biomédicale/intelligence artificielle", entre autres, a-t-on noté.