Algérie: 'Octobre rose' à Khenchela - Campagne de sensibilisation et de dépistage gratuits des cancers du sein et du col de l'utérus

KHENCHELA — Une campagne de sensibilisation et de dépistage précoce des cancers du sein et du col de l'utérus chez les femmes a été lancée, samedi à Khenchela, à l'occasion du mois "Octobre rose", à l'initiative du club "Mazal el kheir fi bladna", de l'établissement hospitalier spécialisé Belkacem-Sahli et de l'association des donneurs de sang de la wilaya.

La campagne, organisée à l'Office des établissements de jeunesse (ODEJ) sous le slogan "Le rose est la couleur de la force et les femmes sont le symbole de la lutte", a donné lieu à des conférences, des conseils et des orientations quant à l'importance du dépistage précoce, ainsi qu'à des consultations gratuites et à une opération de don de sang.

Younes Halimi, président du club "Mazal el kheir fi bladna", a souligné que cette opération, qui se poursuivra jusqu'à la fin du mois en cours, s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne organisée par le club à l'occasion du mois "Octobre rose" pour le dépistage précoce du cancer du sein, qui est l'un des cancers les plus fréquents chez la femme.

Il a ajouté que l'occasion a également donné lieu à la distribution de brochures et de dépliants mettant en exergue l'efficacité du dépistage précoce dans l'amélioration du taux de guérison et la réduction de la mortalité.

De son côté, Yasmina Boussehaba, sage-femme à l'EHS Belkacem-Sahli, a souligné que cette initiative vise à " cibler le plus grand nombre de femmes, notamment celles qui n'ont pas subi de dépistage et ce, dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de santé de proximité et de rapprochement des structures de santé du citoyen".

Le Dr Khaoula Lechkhab, médecin nutritionniste à l'hôpital Ahmed-Ben Bella de Khenchela, avait auparavant souligné "l'importance d'un régime alimentaire sain et équilibré" dans la prévention du cancer, et noté qu'un régime basé, notamment, sur les légumes, les fruits et les céréales complètes, a prouvé son efficience dans la prévention des cancers du sein et du col de l'utérus.

Elle a appelé les femmes, en particulier celles dont des membres de la famille souffrent de maladies chroniques et de cancers, à adopter un mode de vie sain et à s'éloigner des sources de stress, tout en se soumettant régulièrement à des examens de contrôle en vue d'une détection précoce de cette maladie et de la préservation de leur santé.