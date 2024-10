Afrique: Réactions des joueurs après la victoire contre le Malawi

Moussa Niakhaté : « C'était une très belle performance collective... »

C'était important de remporter les 3 points cette course vers le Maroc. Une belle performance chez nous. Comme je l'avais dit en conférence de presse, on voulait allier performance et résultats et c'est ce qu'on a réussi à faire. C'était une très belle performance collective, c'était toute l'équipe c'est-à-dire ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont sur le banc, ceux qui sont aux tribunes, le staff technique et médical. Je pense qu'aujourd'hui, on a maîtrisé notre sujet de A à Z. Le mérite revient à tout le monde. On est venu dans ce stage du mois d'octobre pour prendre 6 points sur 6 possibles et on conscients qu'une victoire mardi sera synonyme de qualification.

Lamine Camara : « C'est un soulagement pour nous d'avoir remporté ce match... »

C'est un soulagement pour nous d'avoir remporté ce match avec la manière. Surtout on a enchaîné deux matches à domicile sans victoire. On a bien joué malgré l'infériorité numérique. On a eu pas mal d'occasions et j'espère que le public est content. Personnellement je voulais marquer mais l'essentiel c'est d'avoir remporté les 3 points de la victoire.

Gana Gueye : « On n'avait juste envie de renouer avec la victoire. »

%

C'est important aujourd'hui qu'on renoue avec la victoire car on n'a pas su le faire depuis un moment. Aujourd'hui, on l'a fait avec la manière et on est content. Maintenant, il faut se reposer et préparer le match retour de ce mardi. Il n'y a pas de secret, on n'avait juste envie de renouer avec la victoire. Et de rendre fier notre public et surtout pour le premier match du coach Pape Thiaw. Il fallait bien commencer. C'est ce qu'on a su faire.

Kalidou Koulibaly : « C'était un bon match avec des buts... »

C'est une victoire importante. On voulait gagner ce match. On savait que ça allait être difficile avec tout ce qui s'est passé au tour de nous. On a été professionnel et on peut être content ce soir parce qu'on a eu des joueurs qui ont été au service du groupe et du peuple. C'était un bon match avec des buts, tout le monde était content et c'est l'essentiel. C'est bien de voir les sénégalais content.

Je peux vous dire qu'on a bien travaillé. Pape Thiaw et Teddy Pellerin ont bien travaillé tout au long de la semaine. On a montré de belles choses ce soir et c'est le fruit du travail qu'on a eu.

Il faut continuer comme ça. Il faut aller au Malawi pour gagner le match. On voudrait faire mieux que ce 4-0 que nous avons fait aujourd'hui. On va y aller avec toutes nos forces et j'espère qu'on va gagner pour se qualifier.

Nicolas Jackson : « J'attendais ce moment depuis longtemps. »

Je suis très content d'avoir marqué mon but avec l'équipe nationale du Sénégal. J'attendais ce moment depuis longtemps. Je rends grâce à Allah et je remercie les supporters pour leur soutien. J'espère que je ne vais pas m'arrête ici.