Le Ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage Mabouba Diagne a présidé hier, vendredi 11 octobre, l'atelier national de lancement des consultations/concertations pour l'actualisation de la Loi d'orientation Agro-Sylvo-Pastorale et Halieutique (LOASPH) et de préparation du Conseil Supérieur d'Orientation Agro-Sylvo-Pastorale (CSOASP). Il a ainsi invité tous les acteurs du secteur primaire à s'impliquer au processus d'élaboration de cette nouvelle loi.

Les nouvelles autorités du pays ont engagé les parties prenantes pour la révision de la loi d'Orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP) et sa réactualisation. Cette loi sert de cadre légal d'orientation stratégique du développement de l'agriculture sénégalaise. Pour mener à bien un tel processus qui se veut le plus participatif et le plus inclusif possibles, le ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage a organisé hier, vendredi 11 octobre, un atelier de lancement des consultations nationales et régionales couplées à des concertations thématiques avec l'ensemble des parties prenantes de la LOASP sur l'étendue du territoire national.

Selon le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage Mabouba Diagne, le secteur primaire joue un rôle essentiel pour établir une base solide en vue d'assurer la souveraineté alimentaire, la croissance économique, la création d'emplois au Sénégal. Il croit fermement que l'agriculture familiale et l'élevage, s'ils sont bien encadrés, peuvent nourrir le Sénégal.

« Certes on a besoin d'innover, de formaliser et de financer, mais j'ai l'intime conviction qu'ensemble, on peut le faire. Cette volonté réaffirmée par le plan stratégique de souveraineté alimentaire doit être soutenue dans le cadre légal d'orientation stratégique de développement de l'agriculture sénégalaise, à travers un changement de paradigme en vue de renforcer la responsabilisation des organisations professionnelles agricoles à la base et en particulier les coopératives », soutient-il. Il déclare que ce projet de loi en cours d'actualisation vise à redonner aux agriculteurs, aux éleveurs et aux pécheurs leur autonomie et leur permet de vivre dignement de leurs métiers. Par ailleurs, le ministre invite tous les acteurs à participer à ce processus.

« Conscient de l'importance que les hautes autorités attachent à la révision de la loi d'orientation agro sylvo pastorale, notre département a aussitôt mis en place un comité ad hoc chargé de l'élaboration d'une nouvelle loi d'orientation agro sylvo pastorale et halieutique pour le Sénégal. Je tiens à ce que tout le monde soit impliqué », a lancé le ministre. Il est convaincu que cette nouvelle loi qui sera conçue par l'ensemble des acteurs du secteur va mener le pays à l'autosuffisance alimentaire. «Toutes actions et réflexions que nous devons faire doivent partir de la base pour aller vers le ministère et non le contraire.

L'implication et la participation des autorités administratives, des services décentralisés constituent un gage de succès des concertations et des consultations thématiques dans les régions au regard de leurs fonctions de relais pour faciliter le dialogue entre toutes les parties prenantes », indique-t-il. A ce titre, le ministre invite les autorités administratives et les services déconcentrés à jouer pleinement leur rôle dans l'accompagnement et l'encadrement de ce processus. Pour terminer, Dr Mabouba Diagne a annoncé que le conseil supérieur d'Orientation Agro-Sylvo-Pastoral (CSOASP) sera tenu avant la fin de l'année 2024.