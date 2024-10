Afrique: Éliminatoires CAN 2025 - La Guinée se relance grâce à un triplé de Serhou Guirassy

Battu lors des deux premières journées, la Guinée a enfin lancé ses éliminatoires de la CAN 2025 en s'imposant (4-1) devant l'Éthiopie, terrassée par un triplé de Serhou Guirassy. Avec un nouveau sélectionneur et un buteur efficace, le Syli peut encore rêver de qualification.

Un entraîneur ou un buteur ? Finalement, on peut se demander de quoi avait vraiment besoin la Guinée, battue deux fois en deux journées par la RD Congo (0-1) et la Tanzanie (1-2). Des résultats qui ont fini par coûter la place à Charles Paquille remplacé au pied levé par l'ex-sélectionneur Michel Dussuyer. Mais, le Syli avait perdu ces deux matches sans Serhou Guirassy blessé ou en phase de reprise. Ce samedi 12 octobre, l'attaquant du Borussia Dortmund (Allemagne) était bien présent pour la première de Michel Dessuyer. Le combo a été gagnant et détonnant pour enfin lancer la Guinée dans ces éliminatoires de la CAN 2025.

La Tanzanie dans le viseur

Emmené par son intenable attaquant, la Guinée a ainsi écrasé l'Éthiopie (4-1) en faisant la différence quasiment en une mi-temps. Celle de Guirassy. L'ancien joueur de Rennes (France) a ouvert le score sur un penalty qu'il avait lui-même provoqué (18e). Vingt minutes plus tard, lancé dans la profondeur par Seydouba Cissé, Guirassy remporte son duel pour la deuxième fois contre Said Habtamu (38e). Rebelote dans les arrêts de jeu de la première période : servi par François Kamano, le numéro 9 du Syli inscrit son troisième but de la soirée (45+2) avant de céder sa place à Mohamed Bayo après l'heure de jeu (65e). Entre-temps, Seydouba Cissé avait corsé l'addition (48e) et l'Éthiopie avait réduit le score par Canaan Markneh (53e).

Avec cette victoire pleine d'autorité, la Guinée peut encore espérer décrocher la qualification. Si la RD Congo, leader avec neuf points du groupe H, semble intouchable, la Tanzanie, deuxième (quatre points) est la cible toute trouvée. Il faudra d'abord que la Guinée, son sélectionneur et son buteur confirment mardi pour le match retour face à des Éthiopiens forcément revanchards.