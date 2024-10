Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 Octobre 2024

RDC: Justice et lois- Des tensions entre le procureur général et le ministère de la Justice sur les «évasions» de Makala

En République démocratique du Congo (RDC), le procureur général près la Cour de cassation de la capitale, Kinshasa, demande la recherche active des évadés de la prison centrale de Makala le 1er septembre 2024. Ils doivent être « arrêtés » et « traduits devant les juridictions compétentes » exhorte le magistrat. Un appel qui survient dans un climat de tensions entre la magistrature et le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Même si le gouvernement de RDC n’a jamais confirmé des cas d’évasion lors de la tentative du 1er septembre 2024, certaines sources sécuritaires et gouvernementales sont d’avis qu’il y a bel et bien eu des évasions. À cela s’est ajouté, selon la correspondance du procureur général près la cour de cassation, ceux qui ont quitté cette prison « en dehors de tout critère légal ». (Source : Rfi)

Cote d’Ivoire : Monnaie unique Eco-Cédéao - Les Présidents ivoirien et ghanéen pressent leurs ministres pour les critères de convergence

Au terme de la 1ère Conférence au Sommet des Chefs d’Etat de l’Accord de Partenariat Stratégique Côte d’Ivoire / Ghana (APS), les Présidents ivoirien, Alassane Ouattara et ghanéen, Nana Akufo-Addo, ont demandé à leurs ministres de mettre en œuvre les politiques nécessaires pour atteindre les critères de convergence requis en vue de faciliter le lancement de la monnaie unique Eco. Ils l’ont dit, le vendredi 11 octobre 2024 au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau, dans le communiqué final dudit Sommet. Pour ce faire, les deux Chefs d'État se sont engagés à travailler en étroite collaboration avec d'autres pays d'Afrique de l'Ouest au renforcement de l'intégration économique et financière régionale et atteindre l'objectif de création de l'union monétaire.( Source : Cicg)

Gabon: Activités des partis politiques- Le Pdg fait sa rentrée politique

Au Gabon, l’ancien parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais (PDG), a fait sa rentrée politique au palais des Sports de Libreville, samedi 12 octobre. Si militants et sympathisants y étaient moins nombreux qu'à l'époque où la formation était aux commandes du pays, le bureau politique du PDG a toutefois profité de l'occasion pour faire passer quelques messages. Comme au bon vieux temps des Bongo père et fils, la rentrée politique du Parti démocratique gabonais (PDG), qui s'est déroulée samedi 12 octobre au palais des Sports de Libreville, a démarré par l'hymne de la formation repris en chœur par les cadres et les militants venus assister à l'événement. (Source : Rfi)

Mali : Lutte contre le terrorisme - L’Armée confirme la neutralisation du chef terroriste Al-lza Ould Yahia alia "Joulaibib Al-Ansari

Le Chef d'État-Major Général des Armées confirme la neutralisation de Joulaibib Al-Ansari de son vrai nom Al-lza Ould Yahia avec plusieurs de ses compagnons lors de la vigoureuse réaction des FAMa contre l'attaque terroriste déjouée le 06 octobre 2024 à Ber, dans la région de Tombouctou. L'analyse des indices recueillis, selon l'Armée, confirme l'identité de ce funeste terroriste. Ce responsable terroriste longuement recherché est l'auteur de plusieurs abus sur les populations, y compris des assassinats ciblés, des poses d'engins explosifs improvisés (EEI) et des attaques contre les FAMa.( Source ;abamalo.com)

Bénin : Santé- Le pays accueille un congrès international sur la drépanocytose

Durant trois jours au Bénin les congressistes auront l’occasion d’entendre des Experts internationaux autour de la drépanocytose, de partager des expériences locales et de mettre en lumière les innovations dans la prise en charge de cette maladie. Le Bénin accueille depuis le mercredi 9 Octobre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou, le 19e Congrès international sur la drépanocytose. La rencontre est organisée par l’association DORYS avec le soutien du ministère de la Santé et l’appui de la Fondation Claudine Talon et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). (Source : acotonou.com)

Burkina Faso : Can2025 /Burundi contre Burkina Faso : « Ce ne sera pas le même match », prévient Hassan Bandé

Pour le match retour entre le Burkina Faso et le Burundi, prévu ce dimanche 13 octobre 2024, Hassan Bandé et ses coéquipiers se montrent confiants mais respectueux envers l’équipe burundaise à la veille de cette rencontre capitale pour la qualification à la Can 2025 au Maroc. Bien qu’il s’attend à une victoire, l’attaquant burkinabè Hassan Bandé reste sur ses gardes.« Ce ne sera pas le même match parce qu’au match aller, ils ont joué contre une équipe qu’ils ne connaissaient pas. Ils ont donc pris 4 à 1. On joue contre une équipe blessée. Ce sera un autre match », reconnaît l’international burkinabè lors de la dernière séance d’entraînement. (Source : Burkina24)

Guinée : Suspension des missions des ministres à l’étranger- Le Gouvernement donne les raisons

Le Porte-parole du Gouvernement a apporté des précisions sur les raisons de la suspension des missions des ministres à l’étranger, par le Général Mamadi Doumbouya. Selon Ousmane Gaoual Diallo, cette mesure du Président ne constitue en aucun cas une sanction disciplinaire à l’encontre des membres du Gouvernement. « Cette mesure prise par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’État, le Général Mamadi Doumbouya, ne constitue en aucun cas une sanction disciplinaire à l’encontre des membres du Gouvernement», a précisé le porte-parole du Gouvernement, dans une note transmise à Africaguinee.com, ce vendredi 11 octobre 2024. (Source : africaguinee.com)

Togo : Environnement- L’Uemoa acte la création de l’Observatoire régional du littoral

La capitale togolaise a abrité, le jeudi 10 octobre, une rencontre sous-régionale consacrée au renforcement des efforts pour la gestion durable des littoraux. Les travaux qui ont réuni les délégations des pays membres de l’union et des partenaires, se sont conclus par la signature du protocole d’accord relatif à la mise en place de l’Observatoire régional du Littoral Ouest Africain (ORLOA).« Nous avons longtemps espéré formaliser cet observatoire sous l’égide de la Commission de l’Uemoa. Ce protocole d’accord en est une avancée majeure », a indiqué le ministre de l’environnement, Katari Foli-Bazi, qui a également exhorté à des « actions concrètes pour solutionner la problématique de l’érosion côtière ». Pour le Togo qui a entrepris ces dernières années plusieurs travaux de protection de sa bande côtière dans le cadre du programme WACA-ResIP, cette nouvelle entité permettra de renforcer les actions sur le terrain. (Source : Republiquetogolaise.com)