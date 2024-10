Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 Octobre 2024

Sénégal : Partage du référentiel des politiques publiques - Bassirou Diomaye Faye à ses ministres : « nous devons être irréprochables »

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a rappelé les membres de son gouvernement les exigences que commande la bonne tenue des affaires publiques pour l’ensemble de l’équipe gouvernementale. Les grandes orientations de ce nouveau document de politique économique et sociale ont été partagées avec l’ensemble des ministres. .« Le document final va faire l’objet d’une appropriation collective et d’une vulgarisation pédagogique auprès de toutes les forces vives de la Nation, des partenaires économiques et financiers, et tous les potentiels investisseurs »,a déclaré le chef de l’État. Il présidait une séance de partage du nouveau référentiel des politiques publiques au Sénégal à l’horizon 2050. Selon le président Faye, ce document « constitue désormais le bréviaire des pouvoirs publics pour encadrer la conception de toute politique publique, et de toute lettre de politique sectorielle ». (Source : adakar.com)

Mali : Panier de la ménagère - Les prix de l’essence et du gasoil baissent de 50Fcfa à la pompe

Les hydrocarbures à la pompe ont connu une légère baisse de prix le jeudi 10 octobre dernier. Dans une déclaration faite à la télévision nationale, le Pdg de l’office malien des produits pétroliers (Omap) M. Modibo Gouro DIALL a annoncé qu’a l’issue de la tenue de la réunion mensuelle de la commission de suivi de mécanisme de taxation des produits pétroliers, le jeudi dernier, les autorités de la transition, soucieuses de la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs, ont décidé de procéder à des baisses de prix à la pompe. Ainsi, depuis vendredi, le super carburant est passé de 850 à 800 francs le litre. Le gasoil de 800 à 750 francs le litre. Pour chacun des deux cas, la baisse est de 50 francs par litre. Pour le gaz butane le prix est inchangé.( Source :abamako.com)

Rca : Pénurie du carburant - L’opposition dénonce une mafia du gouvernement

L’opposition démocratique, n’est pas tendre dans ses propositions. Dans un point de presse du 11 octobre 2024, le Bloc Républicain pour la Défense de la Constitution (Brdc), exprime son inquiétude au sujet de la gestion des hydrocarbures en Centrafrique. L’opposition qui s’appuie sur les conclusions du rapport du Groupe de travail de la société civile (Gtsc), estime que « la gestion des produits pétroliers est opaque » en Centrafrique. Et pour preuve explique-t-elle, « le monopole de l’importation des hydrocarbures » est attribué à « une société non encore agréée pour opérer » en Centrafrique. L’acte constitue, explique l’opposition dans sa déclaration liminaire, « une double violation de la loi sur le sous-secteur des hydrocarbures » en Centrafrique. Il constitue en outre explique-t-elle, une violation relative à « l’exercice des activités de distribution des hydrocarbures » en Centrafrique. (Source : abangui.com)

Togo : Renforcement des capacités des journalistes - Pour une couverture optimale des travaux parlementaires

Une cinquantaine de journalistes togolais ont participé, vendredi 11 octobre 2024, à un séminaire de formation placé sous le thème : « Traitement et diffusion des informations parlementaires ». Cette rencontre est organisée par le bureau de l’Assemblée nationale. L’initiative a pour ambition de renforcer les compétences des professionnels des médias en matière de couverture des débats parlementaires, afin d’améliorer la qualité et la précision des informations relayées à l’opinion publique. L’objectif central de cette initiative est de doter les journalistes des outils et techniques nécessaires pour offrir au public une couverture précise et accessible des travaux législatifs, tout en favorisant la transparence dans les processus parlementaires.

Burkina Faso : 4ème journée des éliminatoires Can Maroc 2025 - Les étalons s’imposent 2-0 face aux Burundais

Les Etalons du Burkina Faso se sont imposés (2-0) face aux hirondelles du Burundi, ce dimanche 13 octobre 2024 au stade Félix Houphouët-Boigny dans la commune du Plateau à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C’est avec l’ouverture du score par Mohamed Konaté à la 5ème minute que les hommes de Brama Traoré ont âprement disputé cette rencontre de bout en bout en dominant les Burundais jusqu'au coup de sifflet de l’arbitre en terre ivoirienne. Ils ont clôturé cette rencontre avec un penalty à la 90 min +4 concrétisé par l’international burkinabé Bertrand Traoré. Par ailleurs, les Etalons deviennent grâce à cette victoire, le deuxième pays après le Maroc à se qualifier pour la Can Maroc 2025 qui se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Source : abidjan.net)

Guinée : Ville de Kankan/Soutien au président - Une forte mobilisation autour du lancement du mouvement (Afrmd)

L’Alliance des Femmes pour la Renaissance, sous Mamadi Doumbouya (Afrmd), accompagnée par les membres du Cercle des Amis de Gaoual (Cerag-Ufdg) et plusieurs autres femmes, a lancé officiellement ce samedi 12 octobre 2024, dans la ville de Kankan ses activités. Il s’agit du mouvement qui est piloté par Nènè Ami Barry, épouse du ministre Ousmane Gaoual Diallo. Une initiative, qui vise à soutenir la continuité de la refondation sous le Leadership éclairé du Général Mamadi Doumbouya, président de la République. Plus de 650 km ont été parcourus par la délégation conduite par madame Diallo Nènè Ami Barry, pour se rendre en Haute Guinée. (Source : africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Saisie record - 33 camions de cacao interceptés dans le Bafing par les douanes ivoiriennes

Dans la nuit du 25 septembre 2024, les douanes ivoiriennes ont réalisé un coup de maître en interceptant 33 camions remplis de cacao dans la région du Bafing. Ces camions, en provenance de la Côte d'Ivoire, tentaient de passer illégalement la frontière pour rejoindre la Guinée. L’opération a été menée avec succès par le bureau des douanes de Ouaninou, rattaché à la direction régionale des douanes d'Odienné. Cette interception met en lumière l'ampleur des sorties illicites de marchandises, particulièrement des produits stratégiques comme le cacao, moteur de l'économie ivoirienne. (Source : abidjan.net)