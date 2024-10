Afrique du Sud: Pétition contre un concert de Chris Brown, touché par des affaires de violences conjugales

En Afrique du Sud, la venue du chanteur américain Chris Brown, en décembre 2024, ne ravit pas tout le monde. Des milliers de fans se sont rués sur les billets, mais en parallèle, une pétition a aussi vu le jour pour demander l'annulation de ses deux concerts à Johannesbourg. En cause : les accusations de viols et de violences venant de plusieurs femmes qui l'ont côtoyé. Sa venue dans un pays fortement impacté par des féminicides et des violences faites aux femmes fait donc polémique,

Une pétition en ligne lancée par l'organisation « Women for change » et qui réunit déjà près de 20 000 signatures, demande aux promoteurs d'annuler ces concerts et au gouvernement sud-africain de ne pas accorder de visa à Chris Brown, comme l'ont déjà fait par le passé le Royaume-Uni et l'Australie. Selon cette association, « l'événement est une insulte directe à l'encontre de millions de filles et de femmes touchées par les violences, en Afrique du Sud et dans le monde ».

Une « culture de l'annulation » ?

Certains fans du chanteur dans le pays dénoncent, eux, ce qu'ils qualifient de cancel culture, de « culture de l'annulation ». Plusieurs accusations ont visé Chris Brown ces dernières années. Certaines ont abouti à des décisions par les tribunaux, comme par exemple en 2017, lorsque l'artiste a été frappé d'une ordonnance restrictive l'empêchant, à l'époque, d'approcher son ex-compagne qui l'accusait de harcèlement.

Condamné pour avoir frappé Rihanna

Et, en 2009, il a été condamné pour avoir frappé la chanteuse Rihanna, sa petite amie de l'époque. Un documentaire d'une chaîne de télé américaine doit par ailleurs sortir d'ici la fin du mois, pour revenir sur les affaires de violences conjugales qui touchent Chris Brown.