Ile Maurice: Campagne électorale - Malin, malin et demi

Les partis et alliances se sont inscrits cette semaine à l'Electoral Supervisory Commission. On en compte 73. Abedeen Seenath proposait le Parti Pli Malin. Dhanrajsing Aubeeluck ayant déjà le Party Malin, Seenath a créé le Parti Pli Rusé. Au-delà de l'anecdotique, le podcast de ce dimanche revient sur cette semaine de campagne, qui a démarré avec le mauvais signal communal de Pravind Jugnauth.

Si les choses semblaient s'être calmées, on peut compter sur les aboyeurs Rutnah et Phokeer pour enfoncer le clou. Aussi, la création de Linion Reform, qui se veut être une 3e force, et le soutien de Lee Shim au Mouvman Bruneau Laurette qui fait s'interroger... Stratégie de division ? Bref, dans la course, chacun essaie d'être plus malin que l'autre. Pourvu qu'au bout du compte, l'électeur soit le plus intelligent.

Aussi, la version audio de la visioconférence :

