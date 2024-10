Ile Maurice: Trois candidats unis pour Quartier-Militaire-Moka

Samedi 12 octobre après-midi, l'ambiance à Dagotière était au beau fixe. Le premier rassemblement régional de l'Alliance du changement a marqué les esprits dans la circonscription no 8 (Quartier-Militaire-Moka), avec un défilé haut en couleur.

Les véhicules et motocyclistes, drapés de rouge, mauve,bleu et jaune, symbolisaient l'alliance de quatre forces politiques : le Parti Travailliste (PTr),le Mouvement Militant Mauricien (MMM), Nouveaux Démocrates et Rezistans ek Alternativ.

Trois visages, une ambition commune

Les trois candidats en lice, Babita Thannoo (Rezistans ek Alternativ), Dhaneshwar Damry (PTr), et Govinden Venkatasami (MMM), ont pris la parole avec une détermination palpable, chacun soulignant sa volonté de faire bouger les lignes dans la circonscription.

Babita Thannoo a marqué son discours en revenant sur des sujets sensibles tels que l'impact de la catastrophe du Wakashio et la place de la femme dans la société mauricienne. S'engageant pour l'égalité des genres, elle a également posé une question percutante au sujet de la mort de Soopramanien Kistnen: «Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas exprimé de sympathie face à cette tragédie ?» Un point fort de son engagement est d'aider les femmes à mieux se positionner et à faire entendre leur voix dans les débats publics.

Pour Dhaneshwar Damry, l'essentiel est de rester proche des habitants, un lien qu'il cultive avec soin. Fort de sa proximité avec les électeurs, il s'est engagé à secouer le gouvernement s'il est élu. *«Je suis ici pour vous, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour répondre à vos attentes et apporter le changement que vous méritez. » Il a ajouté : «Nou bizin BLD sa gouvernman-la.»

Enfin, Govinden Venkatasami a quant à lui affirmé que les jeunes et les femmes joueront un rôle clé dans cette élection. «Sa eleksion-la pou fer ek bann zen e bann madam. Dimounn pe pas mizer lafin di mwa.» Selon lui, la souffrance quotidienne du peuple, qui lutte pour boucler les fins de mois, ne peut plus être ignorée. Govinden Venkatasami appelle à une mobilisation des jeunes et des femmes, convaincu que leur voix fera pencher la balance.

Le défilé festif, avec ses couleurs éclatantes, a marqué l'après-midi.