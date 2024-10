Ile Maurice: Bruneau Laurette et Lee Shim dans la même «écurie»

L'homme d'affaires et roi des jeux de hasard, JeanMichel Lee Shim (JMLS) a étendu son aide à Bruneau Laurette, qui compte présenter plusieurs candidats aux prochaines législatives. Comment est-il possible que l'activiste désormais politicien, qui a dénoncé avec force le gouvernement après l'affaire Wakashio, le trafic de drogue, le dossier Agaléga ou les brutalités policières, pour ne citer que ces quelques exemples, a-t-il accepté de s'associer à JMLS ?

Il n'est un secret pour personne que JMLS a toujours été proche du MSM. Il l'est toujours d'ailleurs et cela, en dépit de ce que l'on avait voulu nous faire croire récemment. Et Bruneau Laurette le saitil ? Sa réponse : «Non, je m'en tiens à ce que JMLS avait déclaré sur une radio privée à l'effet qu'il ne soutiendra pas le MSM. D'ailleurs, c'est moi qui ai approché JMLS et ce n'est pas l'inverse.»* Cependant, Bruneau Laurette est-il conscient que ce faisant, il sera l'allié «par alliance inofficielle» du pouvoir ? Nous lui avons rappelé que c'est ce pouvoir et sa police qui l'avaient détenu pendant trois mois sous une accusation de trafic de drogue qui n'a jamais été prouvé formellement et que l'opinion juge être un cas de «planting».

Bruneau Laurette nous explique qu'il ne veut faire le jeu de personne et qu'il veut seulement qu'il y ait une représentation adéquate de la population générale au Parlement et éventuellement au gouvernement. «La population générale, qui regroupe les catholiques, les chrétiens (les pentecôtistes, les évangélistes, etc.), et les Franco-Mauriciens, représentent presque 50 % de la population et son nombre augmente. Or, elle est terriblement sous-représentée au sein du Parlement et du gouvernement.»

Lorsque nous lui avons fait remarquer que notre système électoral privilégie les électeurs des circonscriptions 4 à 14, Bruneau Laurette maintient: «C'est justement parce que ce système est injuste qu'il faut y remédier.» Comment ? «Je compte placer des candidats issus de la population générale dans six circonscriptions pour que cette population générale ne soit plus obligée de voter pour ceux que les deux blocs leur imposent.»

Bruneau Laurette est-il conscient du fait que c'est dans les villes, où la population générale est concentrée, que la division des votes se fera? Réalise-t-il que c'est surtout l'opposition qui en souffrira ? Bruneau Laurette : «La population générale est présente aussi dans les régions rurales. Aux nos 10 et 12 par exemple, elle constitue une forte minorité.»

En fait, l'activiste est sur tout remonté contre l'Alliance du changement. «Ils m'ont utilisé pour combattre le gouvernement. Mais ils n'ont jamais, même pas accepté de me parler.» Nous apprenons qu'il a enfin été invité à une réunion avec Navin Ramgoolam chez Dhaneshwar Damry. Mais Bruneau Laurette ne compte pas s'y rendre. «Pourquoi fautil me rencontrer en cachette? Pour ne pas déplaire à Paul Bérenger ?»

En attendant, pour un député de l'opposition, le soutien de JMLS à Bruneau Laurette «est encore un coup de Lakwizinn qui veut diviser pour mieux régner».