Ile Maurice: Qui a le droit de voter ?

Les élections générales sont fixées au 10 novembre, une date très attendue par l'ensemble des citoyens mauriciens. Le pays compte 1 002 857 électeurs, soit 85 546 de plus qu'en 2019. La tranche d'âge des 40 à 59 ans constitue la plus grande part des électeurs, tandis que les jeunes de 18 ans comptent le moins de votants.

Le droit de vote, réservé aux citoyens mauriciens âgés de 18 ans et plus, repose sur un critère essentiel : l'inscription préalable sur le registre électoral, nous indique-t-on au niveau de la commission électorale. Autrement dit, seuls les citoyens dont les noms figurent sur cette liste officielle auront le droit de se rendre aux urnes pour élire leurs représentants. Il est rappelé que la Constitution de Maurice et la Representation of the People Act sont très clairs en ce qui concerne les conditions de vote. Seuls les citoyens mauriciens résidant sur le territoire national, soit dans l'une des 21 circonscriptions, ont le droit de participer aux élections. Les Mauriciens vivant à l'étranger, bien qu'ils soient citoyens, ne sont pas éligibles au vote.

Cette règle s'applique également aux Chagossiens. Pour pouvoir voter, les personnes d'origine chagossienne doivent être inscrites dans une circonscription. Pour rappel, avec le redécoupage électoral, l'archipel des Chagos, auparavant rattaché à la circonscription n°3 (Port-Louis Maritime/Port-Louis Est), est désormais intégré à la circonscription n°1 (Grande Rivière Nord-Ouest/Port-Louis Ouest), en raison de la concentration des descendants des Chagossiens dans cette zone. L'archipel Agaléga fait, quant à lui, partie de la circonscription n°3.

Vous vous demandez sûrement ce qu'il en est des Bangladais et autres étrangers vivant sur le sol mauricien ? Il faut savoir qu'un citoyen des pays du Commonwealth, peut se rendre aux urnes s'il est inscrit sur le registre électoral. Il doit pour cela avoir vécu deux ans durant sur le territoire mauricien, comme le stipule l'article 42 de la Constitution. Ces étrangers doivent s'enregistrer au préalable comme électeurs, de la même manière que les Mauriciens.

Par ailleurs, les catégories de personnes autorisées à voter par procuration sont précisées dans les règlements et comprennent, entre autres, les membres des forces de police et les agents électoraux chargés des tâches électorales. La question qui se pose souvent est : comment vérifier si l'on est bien inscrit sur la liste électorale ? Comme à chaque élection, explique-t-on, un système pratique et accessible sera déployé dans les jours à venir.

Ce dispositif permettra à chaque citoyen de confirmer son inscription sur la liste mise à jour, ainsi que de connaître avec précision le centre de vote qui lui est attribué, et même la salle où il devra se rendre pour accomplir son devoir civique. Ce service sera disponible à la fois par SMS et via une plateforme en ligne. Il suffira d'entrer son nom et son numéro de carte d'identité et d'envoyer un message - jusqu'ici c'était au 789 pour obtenir ces informations. Les électeurs avaient jusqu'au 30 mai dernier pour s'enregistrer.